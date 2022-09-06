Giresun Aksu TOKİ kura çekiliş sonuçları belli oldu

Giresun TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından TOKİ Giresun aksu 2+1 ve 3+1 konutların kurası noter huzurunda çekilen kura neticesinde belli oldu.
22 Ağustos – 26 Ağustos tarihleri arasında başvuruları kabul edilen Giresun Merkez Aksu Mahallesi 595 Konut kapsamında satışa sunulan toplam 173 adet konut tek kategoride (2+1 nitelikli 120 adet konut / 3+1 nitelikli 53 adet konut) kura yöntemi ile satışa sunuluyor.
Giresun Aksu TOKİ kura sonuçları isim listesi:
Yavuz Mert
Yasin Taşhan
Şükrü Karlı
Aşın Aldemir,
Gizem Ayder
Seda Öztepe
Şenel Ayhan Yılmaz
Barış Bekar
Serkan Esen
Seyfettin Özdemir
Sena Yılmaz
Elime Çorum
Cengiz Altun
Elif Bozdağan
Bülent Usta
Kudretttin Aydın
Nisa Nur Sefer
Selim İşcan
Leyla Kılavuz
Hatice Kapucu
Muhammet Yılmaz
Talip Özdemir
Emine İmamoğlu
Şinasi Sefer
Fatma Özdemir
Erkan Kuş
Erkan Topal
Fatih Güler
Emrah Tanrıverdi kurada çıkan bazı hak sahipleridir.
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