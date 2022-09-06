Özgün Giresun Aksu TOKİ kura çekiliş sonuçları belli oldu
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Giresun Aksu TOKİ kura çekiliş sonuçları belli oldu

Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” kapsamında Giresun Merkez Aksu Mahallesi kurası gerçekleşti. TOKİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Giresun Aksu 3+1 ve 3+1 konutların kurası noter huzurunda çekilen kura neticesinde belli oldu. TOKİ Giresun Aksu merkez mahallesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İşte Giresun TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Giresun Aksu TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi: TOKİ sonuçları 3+1, 4+1 kazananlar
TOKi sonuçları: Giresun Aksu kura çekimi

Giresun TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından TOKİ Giresun aksu 2+1 ve 3+1 konutların kurası noter huzurunda çekilen kura neticesinde belli oldu.

22 Ağustos – 26 Ağustos tarihleri arasında başvuruları kabul edilen Giresun Merkez Aksu Mahallesi 595 Konut kapsamında satışa sunulan toplam 173 adet konut tek kategoride (2+1 nitelikli 120 adet konut / 3+1 nitelikli 53 adet konut) kura yöntemi ile satışa sunuluyor.

Giresun Aksu TOKİ kura sonuçları isim listesi:

Giresun Aksu TOKİ kura sonuçları
Giresun Aksu TOKİ kura sonuçları

Yavuz Mert

Yasin Taşhan

Şükrü Karlı

Aşın Aldemir,

Gizem Ayder

Seda Öztepe

Şenel Ayhan Yılmaz

Barış Bekar

Serkan Esen

Seyfettin Özdemir

Sena Yılmaz

Elime Çorum

Cengiz Altun

Elif Bozdağan

Bülent Usta

Kudretttin Aydın

Nisa Nur Sefer

Selim İşcan

Leyla Kılavuz

Hatice Kapucu

Muhammet Yılmaz

Talip Özdemir

Emine İmamoğlu

Şinasi Sefer

Fatma Özdemir

Erkan Kuş

Erkan Topal

Fatih Güler

Emrah Tanrıverdi kurada çıkan bazı hak sahipleridir.

TOKİ kura sonuçları için tıklayın
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