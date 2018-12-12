12 Aralık 2018 Çarşamba gün sonu haberleri

Erdoğan: Harekata birkaç gün içinde başlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat'ın doğusu ile ilgili ikazlarımızı yaparken aynı zamanda hazırlıklarımızı da tamamladık" dedi. Erdoğan, "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz" şeklinde konuştu.

GÜNDEM Erdoğan: Harekata birkaç gün içinde başlayacağız

Suriye sınırına 30 askeri araç sevk edildi

Hatay sınırına 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç sevk edildi. Askeri araçlar, sınırda konuşlandırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM Suriye sınırına 30 askeri araç sevk edildi

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyon Sincar'ı da kapsayabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusuna operasyon birkaç gün içinde başlayacak" açıklaması gözleri yeniden bölgeye çevirdi. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, operasyonun yaklaşık 20 bin kimlometrekarelik bir alanı kapsayacağını söyleyerek, "Bu kez Irak'ın batısındaki Sincar da operasyona dahil olabilir" dedi. "ABD askeriyle Türk askeri karşı karşıya gelir mi?" sorusunu da yanıtlayan Ağar, "Bu noktada bir risk varsa, ABD askeri için riskin daha büyük olduğunu söyleyebilirim" yanıtını verdi.

GÜNDEM Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyon Sincar'ı da kapsayabilir

Operasyon için uzun süredir hava-kara istihbaratı hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Birkaç güne operasyona başlayacağız' dediği Fırat'ın doğusu bölgesinde MİT unsurlarının uzun süredir saha çalışmaları sürdürdüğü ve bu çalışmalara ilişkin raporların TSK ile çok detaylı olarak paylaşıldığı öğrenildi. MİT unsurlarının yanısıra Özel Kuvvetler personelinin de sahada vurulacak hedefleri belirlediği kaydedilirken, güvenlik uzmanları Türkiye'nin uçar unsurlarla 40 km uzaktan dahi oldukça faydalı istihbari bilgiler alabildiğini söyledi.

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GÜNDEM Operasyon için uzun süredir hava-kara istihbaratı hazırlanıyor

Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da başlayan kabul, 1 saat sürdü.

GÜNDEM Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

Erdoğan yerli helikopterin ismini açıkladı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan prototip testleri devam eden T625 Genel Maksat Helikopterinin ismini de açıkladı. Erdoğan yapılan istişareler sonucunda helikopterinin adının ''Gökbey'' olarak belirlendiğini söyledi.

EKONOMİ Erdoğan yerli helikopterin ismini açıkladı

AK Parti yerel seçimlerde '3T formülü' uygulayacak

AK Parti'nin ilk kez yayınlayacağı 'yerel seçim manifestosu'nun yazımı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan manifestonun ana temasını 'temiz toplum, temiz çevre ve temiz belediyecilik' tanımları ve görevleri '3T' formülüyle 'insan ve çevre' merkezli mesajlar oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yerel seçim manifestosunu ve seçim beyannamesini 19 Ocak'ta Ankara'da açıklayacağı öğrenildi.

GÜNDEM AK Parti yerel seçimlerde '3T formülü' uygulayacak

CHP ile İyi Parti uzlaştı

CHP ile İyi Parti ittifak görüşmelerinde uzlaştı. Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya geldi. İttifakın İstanbul, Ankara ve İzmir adayının CHP'den olacağı belirtiliyor.

GÜNDEM CHP ile İyi Parti uzlaştı

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Bahçeli: Sarı yelek hayali kuranlar bedelini çok ağır öder

MHP Lideri Bahçeli, "Eğer sarı yelek terörüne özenen varsa bunun bedelini çok ağır öder" dedi. Bahçeli ayrıca, "1 Nisan 2019 sabahı Türkiye’nin başına çorap örmek için hazırlık yapan, sarı rüyalar gören kimler varsa karşılarında bizi bulacaklar" ifadesini kullandı.

GÜNDEM Bahçeli: Sarı yelek hayali kuranlar bedelini çok ağır öder

Milyonlarca kişi muaf ama kimse bilmiyor

Harita Yüksek Mühendisi Uğur Örs, işsizlerin, emekli maaşıyla geçinenlerin (dul ve yetimleri dahil), ev hanımlarının, geliri olmayanların, gazi ve şehitlerin, dul ve yetimlerin vergiden muaf olduğunu açıkladı.

EKONOMİ Milyonlarca kişi muaf ama kimse bilmiyor

Bakan Albayrak: Daha yeni başladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2018'de yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen YEP'teki hedefleri yerine güçlü bir şekilde piyasadaki güveni yatırımcı ve ilişkilerle gerçekçi bir şekilde tek tek başarılmasıyla izleyeceğiz" dedi. Albayrak "2019'a giriyoruz. Gevşemeden, rehavete kapılmadan, yüksek bir motivasyon ve azimle. Daha yeni başladık. Top çevirdik, şimdi skor yapma vakti" açıklamasında bulundu.

EKONOMİ Bakan Albayrak: Daha yeni başladık

Şehit Emniyet Müdürü'nün iyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

Makamında gerçekleştirilen saldırıda trafik polisi tarafından vurularak şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin personeli tarafından 'baba' olarak kabul edildiği ve onlarla doğrudan iletişim kurduğu öğrenildi. Çok sayıda emniyet müdürünün 'personelle görüş gününü' yardımcılarına devretmesine rağmen Altuğ'un tüm personelle bizzat görüşmek istediği ve emrindeki polislerle doğrudan konuşmak konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi. Başbakanlığı döneminde Binali Yıldırım'ın yakın korumalığını da yapan Altuğ'un bu saldırıdan neden sakınamadığı da ortaya çıktı.

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GÜNDEM Şehit Emniyet Müdürü'nün iyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

17-25 Aralık operasyonunun evrakı Akın İpek'in bilgisayarından çıktı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı İpek'in el konulan şirketi Koza-İpek Holding'de yapılan aramada elde edilen dijital materyallere ilişkin inceleme raporunda, 17-25 Aralık 2013'teki hükümeti devirmeye yönelik operasyonlara ait ses kayıtları, fiziki takip tutanakları ve HTS kayıtlarının şirket bilgisayarlarında bulunduğu anlaşıldı.

GÜNDEM 17-25 Aralık operasyonunun evrakı Akın İpek'in bilgisayarından çıktı