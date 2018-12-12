Gündem 12 Aralık 2018 Çarşamba gün sonu haberleri
İSTANBUL

12 Aralık 2018 Çarşamba gün sonu haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat'ın doğusuna operasyonun birkaç gün içerisinde başlayacağını söyledi. Hatay sınırına 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç sevk edildi. Yerli genel maksat helikopterinin ismi Gökbey olarak belirlendi. 12 Aralık 2018 Çarşamba gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Yeni Şafak
12 Aralık 2018 Çarşamba gününün öne çıkan haberleri
12 Aralık 2018 Çarşamba gününün öne çıkan haberleri

Erdoğan: Harekata birkaç gün içinde başlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat'ın doğusu ile ilgili ikazlarımızı yaparken aynı zamanda hazırlıklarımızı da tamamladık" dedi. Erdoğan, "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan: Harekata birkaç gün içinde başlayacağız
GÜNDEM
Erdoğan: Harekata birkaç gün içinde başlayacağız

Suriye sınırına 30 askeri araç sevk edildi

Hatay sınırına 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç sevk edildi. Askeri araçlar, sınırda konuşlandırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Suriye sınırına 30 askeri araç sevk edildi
GÜNDEM
Suriye sınırına 30 askeri araç sevk edildi

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyon Sincar'ı da kapsayabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusuna operasyon birkaç gün içinde başlayacak" açıklaması gözleri yeniden bölgeye çevirdi. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, operasyonun yaklaşık 20 bin kimlometrekarelik bir alanı kapsayacağını söyleyerek, "Bu kez Irak'ın batısındaki Sincar da operasyona dahil olabilir" dedi. "ABD askeriyle Türk askeri karşı karşıya gelir mi?" sorusunu da yanıtlayan Ağar, "Bu noktada bir risk varsa, ABD askeri için riskin daha büyük olduğunu söyleyebilirim" yanıtını verdi.

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyon Sincar'ı da kapsayabilir
GÜNDEM
Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyon Sincar'ı da kapsayabilir

Operasyon için uzun süredir hava-kara istihbaratı hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Birkaç güne operasyona başlayacağız' dediği Fırat'ın doğusu bölgesinde MİT unsurlarının uzun süredir saha çalışmaları sürdürdüğü ve bu çalışmalara ilişkin raporların TSK ile çok detaylı olarak paylaşıldığı öğrenildi. MİT unsurlarının yanısıra Özel Kuvvetler personelinin de sahada vurulacak hedefleri belirlediği kaydedilirken, güvenlik uzmanları Türkiye'nin uçar unsurlarla 40 km uzaktan dahi oldukça faydalı istihbari bilgiler alabildiğini söyledi.

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Operasyon için uzun süredir hava-kara istihbaratı hazırlanıyor
GÜNDEM
Operasyon için uzun süredir hava-kara istihbaratı hazırlanıyor

Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da başlayan kabul, 1 saat sürdü.

Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi
GÜNDEM
Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

Erdoğan yerli helikopterin ismini açıkladı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan prototip testleri devam eden T625 Genel Maksat Helikopterinin ismini de açıkladı. Erdoğan yapılan istişareler sonucunda helikopterinin adının ''Gökbey'' olarak belirlendiğini söyledi.

Erdoğan yerli helikopterin ismini açıkladı
EKONOMİ
Erdoğan yerli helikopterin ismini açıkladı

AK Parti yerel seçimlerde '3T formülü' uygulayacak

AK Parti'nin ilk kez yayınlayacağı 'yerel seçim manifestosu'nun yazımı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan manifestonun ana temasını 'temiz toplum, temiz çevre ve temiz belediyecilik' tanımları ve görevleri '3T' formülüyle 'insan ve çevre' merkezli mesajlar oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yerel seçim manifestosunu ve seçim beyannamesini 19 Ocak'ta Ankara'da açıklayacağı öğrenildi.

AK Parti yerel seçimlerde '3T formülü' uygulayacak
GÜNDEM
AK Parti yerel seçimlerde '3T formülü' uygulayacak

CHP ile İyi Parti uzlaştı

CHP ile İyi Parti ittifak görüşmelerinde uzlaştı. Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya geldi. İttifakın İstanbul, Ankara ve İzmir adayının CHP'den olacağı belirtiliyor.

CHP ile İyi Parti uzlaştı
GÜNDEM
CHP ile İyi Parti uzlaştı

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Bahçeli: Sarı yelek hayali kuranlar bedelini çok ağır öder

MHP Lideri Bahçeli, "Eğer sarı yelek terörüne özenen varsa bunun bedelini çok ağır öder" dedi. Bahçeli ayrıca, "1 Nisan 2019 sabahı Türkiye’nin başına çorap örmek için hazırlık yapan, sarı rüyalar gören kimler varsa karşılarında bizi bulacaklar" ifadesini kullandı.

Bahçeli: Sarı yelek hayali kuranlar bedelini çok ağır öder
GÜNDEM
Bahçeli: Sarı yelek hayali kuranlar bedelini çok ağır öder

Milyonlarca kişi muaf ama kimse bilmiyor

Harita Yüksek Mühendisi Uğur Örs, işsizlerin, emekli maaşıyla geçinenlerin (dul ve yetimleri dahil), ev hanımlarının, geliri olmayanların, gazi ve şehitlerin, dul ve yetimlerin vergiden muaf olduğunu açıkladı.

Milyonlarca kişi muaf ama kimse bilmiyor
EKONOMİ
Milyonlarca kişi muaf ama kimse bilmiyor

Bakan Albayrak: Daha yeni başladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2018'de yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen YEP'teki hedefleri yerine güçlü bir şekilde piyasadaki güveni yatırımcı ve ilişkilerle gerçekçi bir şekilde tek tek başarılmasıyla izleyeceğiz" dedi. Albayrak "2019'a giriyoruz. Gevşemeden, rehavete kapılmadan, yüksek bir motivasyon ve azimle. Daha yeni başladık. Top çevirdik, şimdi skor yapma vakti" açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak: Daha yeni başladık
EKONOMİ
Bakan Albayrak: Daha yeni başladık

Şehit Emniyet Müdürü'nün iyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

Makamında gerçekleştirilen saldırıda trafik polisi tarafından vurularak şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin personeli tarafından 'baba' olarak kabul edildiği ve onlarla doğrudan iletişim kurduğu öğrenildi. Çok sayıda emniyet müdürünün 'personelle görüş gününü' yardımcılarına devretmesine rağmen Altuğ'un tüm personelle bizzat görüşmek istediği ve emrindeki polislerle doğrudan konuşmak konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi. Başbakanlığı döneminde Binali Yıldırım'ın yakın korumalığını da yapan Altuğ'un bu saldırıdan neden sakınamadığı da ortaya çıktı.

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Şehit Emniyet Müdürü'nün iyi niyeti kurşunlara hedef yaptı
GÜNDEM
Şehit Emniyet Müdürü'nün iyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

17-25 Aralık operasyonunun evrakı Akın İpek'in bilgisayarından çıktı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı İpek'in el konulan şirketi Koza-İpek Holding'de yapılan aramada elde edilen dijital materyallere ilişkin inceleme raporunda, 17-25 Aralık 2013'teki hükümeti devirmeye yönelik operasyonlara ait ses kayıtları, fiziki takip tutanakları ve HTS kayıtlarının şirket bilgisayarlarında bulunduğu anlaşıldı.

17-25 Aralık operasyonunun evrakı Akın İpek'in bilgisayarından çıktı
GÜNDEM
17-25 Aralık operasyonunun evrakı Akın İpek'in bilgisayarından çıktı

Yerli helikopter Gökbey'in özellikleri
FOTOĞRAF 12
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ismi Gökbey olarak açıklanan Türkiye'nin ilk özgün tasarım helikopterinin tüm alt sistem tasarımları yurt içinde geliştirildi. Helikopter Türkiye'nin bir ucundan diğer bir ucuna ikmalsiz uçuş yapabiliyor.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde T625 helikopterinin isminin Gökbey olarak belirlendiğini açıkladı.
Title
Özgün Helikopter Programı, program takvimine ve bütçesine uygun şekilde yürütülüyor. Program kapsamında, tasarım, geliştirme, üretim, test ve doğrulama, kalifikasyon, sivilaskeri sertifikasyon ve teknik veri paketlerinin oluşturulması faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Helikopterin, üstün performansı ve geniş görev yelpazesi sayesinde, yurt içi ihtiyaçları karşılamasının yanı sıra uluslararası pazarlarda da yer alması hedefleniyor. Askeri ve sivil kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geliştirilen helikopter ile personel nakliyesi, pilot eğitimi, arama kurtarma, iç güvenlik, sınır güvenliği, ambulans, VIP taşıma, ormancılık, yangınla mücadele, kıyı ötesi taşıma ve arama kurtarma görevleri icra edilebilecek.
Title
Helikopteri, geliştirme aşamasında uzun ve zorlu bir süreç bekliyor. Helikopter yaklaşık 2 yıl boyunca bir dizi yer ve uçuş testine tabi tutulacak. Helikopter ve sistem seviyesinde 100'den fazla test yapılacak. Sivil kullanımı da olacak T625, bu nedenle askeri helikopterlerden farklı olarak sivil sertifikasyondan da geçecek.
Title
T625'e özel olarak transmisyon, iniş takımı, güç aktarma organı, helikopter gövdesi, yazılım ve donanım, elektronik sistemler, paller geliştirildi. Hazır ürün yerine yerli tasarlanıp geliştirilen bu bileşenler ve bunların entegrasyonu süreçlerin zorluğunu artıracak.
Title
Program kapsamında tüm alt sistemlerin tasarımı yurt içinde gerçekleştirildi. Alt sistem tasarımlarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları SSB'ye ait bulunuyor. Geliştirme döneminde helikopterin 14 alt sisteminin üretimi Türkiye'de yapıldı. Diğer sistemlerin de seri üretim dönemini destekleyecek şekilde milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak üretilmesi hedefleniyor.
Title
T625'in aviyonik, haberleşme sistemi, seyrüsefer sistemi, yapısal bütünlük ve kullanım takip sistemi, sistem entegrasyon ve gösterim sistemi, elektronik harp sistemi bileşenlerinde ise ASELSAN'ın imzası bulunuyor. ASELSAN, ayrıca gösterge ve kayıt sisteminde de sorumluluk üstlendi.
Title
Dünyadaki benzer helikopterlerde ilk uçuşun ardından 4-5 yıllık bir geliştirme süreci yaşanırken, özgün helikopterde bu sürenin öne çekilmesi hedefleniyor. Atak'ta diğer taarruz helikopterlerine göre en kısa sürede uçuş yapma, envantere girme ve ihracat yapma başarıları yakalayan TUSAŞ, özgün helikopterde de bunları tekrarlamayı amaçlıyor.
Title
Öte yandan, özgün helikoptere yerli motor geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yoğun şekilde sürüyor. Motor geliştirme projesinde, sistemin kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatı tamamlandı ve ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi.
Title
Proje kapsamında bir yandan Türkiye'de gaz türbinli motor tasarım, geliştirme ve test altyapıları oluşturulurken, diğer yandan helikoptere entegre edilecek 1400 shp gücünde, tip sertifikası alınmış, özgün ve milli motor, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ tarafından geliştiriliyor.
Title
TUSAŞ Motor Sanayii AŞ özgün helikopter için geliştirdiği yerli motoru kararlı rejimde çalıştırdı. Projenin kilometre taşlarından birini oluşturan bu gelişmeyle motorun tasarlandığı şekilde çalıştığı görüldü. Motorun prototipinin de 1 yıl sonunda çalıştırılması hedefleniyor.
Title
Yerli helikopter Gökbey'in özellikleri
Yerli helikopter Gökbey'in özellikleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ismi Gökbey olarak açıklanan Türkiye'nin ilk özgün tasarım helikopterinin tüm alt sistem tasarımları yurt içinde geliştirildi. Helikopterin, geliştirme döneminde 14 alt sistem Türkiye'de üretildi. Başta motor olmak üzere diğer sistemlerin de seri üretim dönemini destekleyecek şekilde milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak üretilmesi hedefleniyor. Helikopter Türkiye'nin bir ucundan diğer bir ucuna ikmalsiz uçuş yapabiliyor.

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