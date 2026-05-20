200 bin doları verirken görmüş

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa anlattıkları, tek tek doğrulanıyor. “Rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklandıktan sonra itirafçı olan Gökhan Böcek, babasının aday gösterildiği süreçte, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın kendilerinden milyonlarca lira aldığını söylemişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Şube Müdürlüğü birim sorumlusu Batuhan Ülker, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “tanık” sıfatıyla ifade verdi. Ülker’in anlattıkları, Gökhan Böcek’in “Antalya Cam Piramit'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı aday lansman programında Ağbaba’nın yönlendirdiği birine siyah poşet içinde 200 bin dolar verdiği” yönündeki beyanı teyit etti. Programda sahne koordinasyonunda görev yaptığı bilgisini veren Ülker, “Gökhan Böcek’i yakından tanırım. Lansman günü Cam Piramit’in bahçe kısmında bulunduğum sırada, Gökhan Böcek’in siyah sedan bir aracın yanına bir erkek şahısla gittiğini gördüm. Gökhan Böcek’in araçtan bir şeyler alarak yanındaki şahsa verdiğini hayal meyal hatırlıyorum” dedi.