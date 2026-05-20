Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
200 bin doları verirken görmüş

200 bin doları verirken görmüş

04:0020/05/2026, Çarşamba
G: 20/05/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Muhittin Böcek, Gökhan Böcek.
Muhittin Böcek, Gökhan Böcek.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in babasının adaylığı için CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın kendilerinden milyonlarca lira aldığını bir tanık daha doğruladı. Belediyenin tanıtım sorumlusu Batuhan Ülker, “Lansman günü Gökhan Böcek aracından aldığı paketi yanındaki şahsa verdi” dedi.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa anlattıkları, tek tek doğrulanıyor. “Rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklandıktan sonra itirafçı olan Gökhan Böcek, babasının aday gösterildiği süreçte, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın kendilerinden milyonlarca lira aldığını söylemişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Şube Müdürlüğü birim sorumlusu Batuhan Ülker, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “tanık” sıfatıyla ifade verdi. Ülker’in anlattıkları, Gökhan Böcek’in “Antalya Cam Piramit'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı aday lansman programında Ağbaba’nın yönlendirdiği birine siyah poşet içinde 200 bin dolar verdiği” yönündeki beyanı teyit etti. Programda sahne koordinasyonunda görev yaptığı bilgisini veren Ülker, “Gökhan Böcek’i yakından tanırım. Lansman günü Cam Piramit’in bahçe kısmında bulunduğum sırada, Gökhan Böcek’in siyah sedan bir aracın yanına bir erkek şahısla gittiğini gördüm. Gökhan Böcek’in araçtan bir şeyler alarak yanındaki şahsa verdiğini hayal meyal hatırlıyorum” dedi.




#Muhittin Böcek
#Gökhan Böcek
#Rüşvet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bağkur emekli maaşı ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ve maaşlar ne zaman hesaplara yatacak 2026?