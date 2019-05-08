Konya'da sahur ve iftar saat kaçta? 2019 Konya Ramazan imsakiyesi Konya Ramazan imsakiyesi 2019 Konya Ramazan imsakiyesi haberimizde. On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı başladı. Peki Konya'da sahur ve iftar saatleri kaçta? Diyanet'in takvimine göre, Konya için Ramazan imsakiyesini haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi 08 Mayıs 2019, 15:12 Son Güncelleme: 08 Mayıs 2019, 16:11 Yeni Şafak