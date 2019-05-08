Konya Ramazan imsakiyesi

On bir ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başladı. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.
Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Konya'da sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz.
- Konya'da bugün sahur yapıldıktan sonra saat 04.06'da ezan ile birlikte oruç başladı. Saat 19.53'te de okunacak akşam ezanı ile birlikte oruç açılacak.
Konya'da imsak ve iftar saatleri için tıklayınız
Konya'da imsak ve iftar saatleri