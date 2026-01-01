2025'in son bebeği Siirt'te dünyaya geldi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşen doğumla 2025 yılının son bebeği dünyaya geldi. Rıdvan ve Betül Çiçek çiftinin erkek bebeği saat 21.31’de, 2 kilo 600 gram ağırlığında sağlıklı şekilde doğdu.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla 2025'in son bebeği dünyaya geldi.
Hastaneye başvuran Rıdvan ve Betül Çiçek çiftinin erkek bebeği saat 21.31'de doğdu.
Bebeğin 2 kilo 600 gram ağırlığında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Baba Çiçek, gazetecilere, büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, "Allah herkese nasip etsin. Eşimle ortak bir kararla bebeğimize isim vereceğiz." dedi.