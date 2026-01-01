Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Siirt
2025'in son bebeği Siirt'te dünyaya geldi

2025'in son bebeği Siirt'te dünyaya geldi

00:191/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Baba Çiçek, büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek bebeğin ismini eşiyle birlikte kararlaştıracaklarını söyledi.
Baba Çiçek, büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek bebeğin ismini eşiyle birlikte kararlaştıracaklarını söyledi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşen doğumla 2025 yılının son bebeği dünyaya geldi. Rıdvan ve Betül Çiçek çiftinin erkek bebeği saat 21.31’de, 2 kilo 600 gram ağırlığında sağlıklı şekilde doğdu.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla 2025'in son bebeği dünyaya geldi.

Hastaneye başvuran Rıdvan ve Betül Çiçek çiftinin erkek bebeği saat 21.31'de doğdu.

Bebeğin 2 kilo 600 gram ağırlığında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Baba Çiçek, gazetecilere, büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, "Allah herkese nasip etsin. Eşimle ortak bir kararla bebeğimize isim vereceğiz." dedi.



#Siirt
#Bebek
#2025
#Son Bebek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
33. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI: Polis Akademisi 10 bin polis alımı yapacak! İşte 2026 yılı 33. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ve şartları