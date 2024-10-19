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Resmi tatillerde ücretsiz ulaşımdan faydalanan vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre toplu taşıma seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak.
Geçtiğimiz yıllarda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanan vatandaşlar aynı durumun bu yıl da geçerli olup olmadığını merak ediyor.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre;
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda ulaşım ücretsiz olacak.
Ücretsiz toplu taşıma kullanmak isteyenler dikkat
Ücretsiz toplu taşıma kullanmak isteyenler dikkat
İstanbul'da yaşayan vatandaşların resmi tatil günlerinde ücretsiz ulaşım hakkından yararlanabilmesi için İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapmış olması gerekiyor.
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