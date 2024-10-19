Asgari ücrette ilk tahminler gelmeye başladı. Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. 2025 asgari ücret zam oranı henüz resmi olarak açıklanmasa da, enflasyon rakamları ve ekonomik göstergeler ışığında çeşitli tahminler yapılıyor. 2025'te asgari ücret net 25 bin TL mi olacak sorusu da sorulmaya başlandı. Asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve sıkı pazarlık başlayacak. Peki yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Enflasyon tahminlerine göre, ocakta asgari ücret zam oranı yüzde kaç olur?