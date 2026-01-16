4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde, Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Ümitköy Metro İstasyonu önündeki otobüs durağında meydana geldi. N.K. yönetimindeki 06 EV 3434 plakalı otomobil, yolcu almak için duran Y.A. kontrolündeki belediye otobüsüne, ardından da yoldan geçen 2 otomobile çarptı. Toplam 4 aracın karıştığı kazada, N.K. ve beraberindeki 1 kişi ile diğer 2 otomobilin sürücüleri yaralandı.