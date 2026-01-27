578 sayfa iddianame, 40'ı tutuklu 200 sanık: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının görülmesine bugün başlanıyor

Buna göre duruşma salonuna girecek sanık, tanık, avukat, izleyici, basın mensubu ve görevliler için giriş kartları hazırlanarak, bu kartları ibraz edenlerin duruşma salonuna alınmasına karar verildi. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile vekil ve müdafilerinin öncelikli olarak salona alınmasına, tanık olarak dinlenmesine karar verilenlerin ise sonraki tanıkların kendilerinden öncekilerin ifadeleri alınırken anlatılanları duymayacak şekilde salon dışında bekletilmelerine hükmedildi. Öte yandan avukatlar için ayrılan bölümün izleyicilere yakın olan 25 kişilik kısmının 20’si ulusal 5’i yabancı olmak üzere basın mensupları için ayrılması, güvenlik görevlilerince güvenlik risk değerlendirmesi yapılarak 5 tane yabancı basın mensubu alınmasına ve salon içerisine aynı basın grubundan sadece 1 kişi olmak üzere 20 tane ulusal basın mensubu alınmasına karar verildi. Yer darlığı sebebiyle duruşma salonunda yer bulamayan basın kuruluşlarının birer temsilcisinin duruşma salonu binasında kendilerine ayrılan duruşmanın yansıtıldığı ekranla donatılan bölümde hazır bulunabilecekleri ve bu şekilde tüm basın yayın kuruluşu temsilcilerinin yargılama aşamasında haberdar edilmelerinin sağlanmasına karar verildi. Sayısal olarak avukatlara ayrılan bölümün yetersiz kalması halinde izleyiciler için ayrılan bölümün bir kısmının da sanık müdafilerine tahsis edilmesine de hükmedildi.