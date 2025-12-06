ABD Zelenski'ye ihanet edebilir

Avrupa liderleri arasında Ukrayna'ya destek stratejisini belirlemek üzere yapılan gizli görüşmenin sızdırılan tutanakları, Washington'ın Kiev'i "yüzüstü bırakabileceği" yönündeki endişeleri gün yüzüne çıkardı. Alman gazetesi Der Spiegel'in yayınladığı tutanaklara göre görüşme Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderler arasında yapıldı. Sızıntıya göre Macron, ABD’nin Rusya ile yürüttüğü barış görüşmelerinde Ukrayna’nın toprak bütünlüğü konusunda geri adım atabileceğini söyledi. Der Spiegel, Macron'un "ABD'nin güvenlik garantileri konusunda net bir çizgi belirlemeden Ukrayna'yı toprak konusunda yüzüstü bırakma ihtimali var. Zelenski bugün bir tehlike altında" dediğini aktardı.

Almanya Şansölyesi Merz'in de Zelenski'i uyararak "Önümüzdeki günlerde son derece dikkatli olmalı. Hem sizinle hem de bizimle oyun oynuyorlar" diye konuştuğu aktarıldı. Merz'in konuşmasında özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna barışında kendisine elçi olarak seçtiği daması Jared Kushner ve Steve Witkoff'a işaret etti. Kushner ve Witkoff salı günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık beş saat süre bir görüşme gerçekleştirdi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'ın da Kushner ve Witkoff'a değinerek "Ukrayna'yı ve Zelenski'yi bu adamlarla baş başa bırakamayız" dediği iddia edildi. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin de Stubb'a katılarak "Zelenski'yi korumamız gerekiyor" dediği öğrenildi. Liderlerin görüşmesi, Trump yönetimi tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planının sızmasının ardından gerçekleşmişti. Planda Ukrayna'nın toprak ve ordu konusunda büyük tavizler yapması istenmişti.