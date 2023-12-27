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ABD’nin bir yılda attığı bombayı İsrail bir haftada attı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Filistin İsrail Savaş Raporu hazırladı. Raporda, Batı ülkelerinin ikircikli tutumu ve savaşın doğaya verdiği zarar ele alınıyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:32 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Filistin İsrail Savaş Raporu hazırladı. Raporda, Batı ülkelerinin ikircikli tutumu ve savaşın doğaya verdiği zarar ele alınıyor. Rapordan öne çıkanlar şöyle:


FOSFOR BOMBASI KULLANIYOR

“İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün raporunda tespit ettiği gibi İsrail zaman zaman fosfor bombası kullanıyor. BM’nin tahminine göre Gazze’de öldürülenlerin yüzde 68’i kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başından bu yana evlerinden edilen Ukraynalıların oranı toplam nüfusun yüzde 25’ine karşılık gelirken, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde evlerinden edilen insanların oranı yüzde 75’e ulaştı. İsrail bir hafta içinde Gazze Şeridi’ne ABD’nin bir yılda Afganistan’a attığı bombadan daha fazlasını attı. Ortaya çıkan kayıplar, İsrail’in kaybettiği insan sayısının 10 katını 1 ay içinde katlettiğini gösteriyor. BM Nüfus Fonu’nun tahminlerine göre, Gazze şeridinde 50 bin hamile kadın bulunuyor ve her gün 160’tan fazla kadın doğum yapıyor.”



#İsrail
#ABD
#Soykırım
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