ABD’nin bir yılda attığı bombayı İsrail bir haftada attı

“İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün raporunda tespit ettiği gibi İsrail zaman zaman fosfor bombası kullanıyor. BM’nin tahminine göre Gazze’de öldürülenlerin yüzde 68’i kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başından bu yana evlerinden edilen Ukraynalıların oranı toplam nüfusun yüzde 25’ine karşılık gelirken, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde evlerinden edilen insanların oranı yüzde 75’e ulaştı. İsrail bir hafta içinde Gazze Şeridi’ne ABD’nin bir yılda Afganistan’a attığı bombadan daha fazlasını attı. Ortaya çıkan kayıplar, İsrail’in kaybettiği insan sayısının 10 katını 1 ay içinde katlettiğini gösteriyor. BM Nüfus Fonu’nun tahminlerine göre, Gazze şeridinde 50 bin hamile kadın bulunuyor ve her gün 160’tan fazla kadın doğum yapıyor.”