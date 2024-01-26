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Ankara merkezli 20 ilde çocuk istismarı operasyonu: 35 gözaltı

Ankara merkezli 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında 'Sibergöz-16' operasyonu gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 35 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

17:41 - 26/01/2024 Cuma
AA
Ankara (Arşiv)
Ankara (Arşiv)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan S.K'nin cep telefonundaki incelemede, çocuklara ait istismar içeriğine rastlanılması ve şüphelinin sohbet uygulamalarındaki gruplarda aktif olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.


Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu bir sohbet uygulaması içerisindeki gruplarda çocukların kullanıldığı müstehcen yayınların temin edildiği, başkalarının kullanımına sunulduğu ve satıldığına dair tespit üzerine bu gruplarda aktif olarak bulunan 37 şüpheliye yönelik gözaltı işlemi başlatıldı.


35 şüpheli gözaltına alındı

Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.


İkametlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ile ruhsatsız silah ve av tüfeği ele geçirildi.



#Ankara
#emniyet
#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
1 saat önce
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