Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara’da resmi belgede sahtecilik: Piyasa değeri 2 milyon 450 bin lira

Ankara’da resmi belgede sahtecilik: Piyasa değeri 2 milyon 450 bin lira

20:5316/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Ankara İl Jandarma Komutanlığı
Ankara İl Jandarma Komutanlığı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 aylık yapılan takip sonucu M.A. isimli şahsın sahte plaka yaparak sattığı tespit edildi. Şahsın iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 450 bin lira olan 129 adet sahte basılmış plaka ve çok sayıda materyal ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 2 aylık takip sonucu sahte plaka basımı yaparak piyasaya para karşılığı sattığı tespit edilen M.A. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 450 bin lira olan 129 adet sahte basılmış plaka, 100 adet sahte boş plaka, 1 adet pres makinası, 1 adet boya makinası, 513 adet harf ve rakam metal kalıp, 6 adet harf kalıbı, 1 adet sahte soğuk mühür makinası, 1 adet QR kod basım makinası ve toneri, 200 litre plaka basımında kullanılan boya, 30 litre tiner, kargo poşeti ele geçirildi. M.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlemlere başlandığı öğrenildi.



#Sahtecilik
#Belge
#Plaka
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı izle: 500 bin konut Sakarya kura çekimi ekranı