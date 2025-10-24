Atama kararları Resmi Gazete'de: Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmî Gazete’de yer aldı. Karara göre Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal, Devlet Arşivleri Başkan Yardımcılığına Muhammed Hüseyin Karabul ve Sayıştay Savcılığına Davut Öksüz atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri gereğince; Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal, Devlet Arşivleri Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Muhammed Hüseyin Karabul, Sayıştay Savcılığına Davut Öksüz atandı.
Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.