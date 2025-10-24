Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Atama kararları Resmi Gazete'de: Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal getirildi

Atama kararları Resmi Gazete'de: Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal getirildi

00:1524/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
23 Ekim 2025 tarihli atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyor.
23 Ekim 2025 tarihli atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmî Gazete’de yer aldı. Karara göre Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal, Devlet Arşivleri Başkan Yardımcılığına Muhammed Hüseyin Karabul ve Sayıştay Savcılığına Davut Öksüz atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri gereğince; Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal, Devlet Arşivleri Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Muhammed Hüseyin Karabul, Sayıştay Savcılığına Davut Öksüz atandı.

Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.



#Atamalar
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Resmi Gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI 2025: Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor Avrupa’da Türkiye’ye kaç puan kazandırdı? İşte güncel tablo