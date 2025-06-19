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Babasının tekmeyle ittiği kız çocuğu ve kardeşleri devlet korumasına alındı

Babasının tekmeyle ittiği kız çocuğu ve kardeşleri devlet korumasına alındı

00:4819/06/2025, Perşembe
AA
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Aile Bakanlığı cani baba hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Aile Bakanlığı cani baba hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

İstanbul'da bir kişinin merdivenden inerken kızına tekme attığı görüntüler infiale neden olmuştu. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık babası tarafından darbedilen ve yedi kardeşinin devlet koruması altına alındığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da babası tarafından darbedilen kız çocuğu ve kardeşlerinin devlet korumasına alındığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında İstanbul'da bir babanın kızını darbettiği görüntülerin yer aldığı hatırlatıldı.

Bahse konu olayın emniyet birimlerine yansıması ile il müdürlüğü ekiplerinin hızla harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Yapılan incelemede şiddet gören çocuğun, 7 kardeşinin daha olduğu tespit edilmiş, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından haberlere konu olan çocuk ve kardeşleri devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulunarak, en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerine yer verildi.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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