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Küçük kızına dehşeti yaşattı: Tekme attığı çocuğu merdivenden yuvarlandı, gözaltına alındı

Küçük kızına dehşeti yaşattı: Tekme attığı çocuğu merdivenden yuvarlandı, gözaltına alındı

00:3619/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
AA
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Eyüpsultan'da kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olan baba gözaltına alındı.
Eyüpsultan'da kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olan baba gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olan baba gözaltına alındı. Şüphelinin 8 çocuğu olduğu ve hırsızlık, yağma gibi suçlardan 51 kaydı bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya ve bazı haberlere konu olan, bir babanın kızına tekme atıp merdivenlerden yuvarladığı görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettiği Turgay T'yi gözaltına aldı.

8 ÇOCUĞU VE 51 SUÇ KAYDI VAR

Şüphelinin 8 çocuğu olduğu ve hırsızlık, yağma gibi suçlardan 51 kaydı bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin küçük kızına acımasızca davranışı, apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şiddet gören çocuğun 7 kardeşinin daha olduğu, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından şiddet gören çocuk ve kardeşlerinin devlet korumasına alındığı açıklandı. Açıklamada ayrıca şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulunularak, şahsın en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olunacağının altı çizildi.




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