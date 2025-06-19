Küçük kızına dehşeti yaşattı: Tekme attığı çocuğu merdivenden yuvarlandı, gözaltına alındı

Eyüpsultan'da küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olan baba gözaltına alındı. Şüphelinin 8 çocuğu olduğu ve hırsızlık, yağma gibi suçlardan 51 kaydı bulunduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya ve bazı haberlere konu olan, bir babanın kızına tekme atıp merdivenlerden yuvarladığı görüntülerle ilgili çalışma başlattı.
8 ÇOCUĞU VE 51 SUÇ KAYDI VAR
Öte yandan, şüphelinin küçük kızına acımasızca davranışı, apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şiddet gören çocuğun 7 kardeşinin daha olduğu, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından şiddet gören çocuk ve kardeşlerinin devlet korumasına alındığı açıklandı. Açıklamada ayrıca şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulunularak, şahsın en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olunacağının altı çizildi.