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Bahçeli'den AFAD'a 1 milyon TL bağış: Milliyetçi Hareket Partisi OHAL kararını kararlılıkla desteklemektedir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, depremle mücadele kapsamında AFAD'a 1 milyon liralık yardım yaptığını duyurdu. Bahçeli, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasına binaen; Anayasa'nın 119'uncu maddesi uyarınca 10 ilimizi kapsamak suretiyle üç ay süreyle OHAL ilan edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi bu isabetli OHAL kararını kararlılıkla desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

17:14 . 7/02/2023 Salı
DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’miz büyük bir felakete maruz kalmıştır. Üzüntümüz tarifsizdir. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu şiddetli depremler vahim bir yıkıma neden olmakla birlikte yüreğimizi dağlamış milletimizi derinden sarsmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasına binaen; Anayasa'nın 119'uncu maddesi uyarınca 10 ilimizi kapsamak suretiyle üç ay süreyle OHAL ilan edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi bu isabetli OHAL kararını kararlılıkla desteklemektedir" dedi.

Bahçeli, açıklamasının devamında, "Ayrıca şahsım adına depremle mücadele kapsamında AFAD'a 1 milyon liralık yardım yaptığımı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın da kan bağışı başta olmak üzere her konuda destek ve yardımını sahada göstereceğini bu vesileyle açıklıyorum. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun" ifadelerine yer verdi.



#Kahramanmaraş
#Deprem
#AFAD
1 saat önce
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Bahçeli'den AFAD'a 1 milyon TL bağış: Milliyetçi Hareket Partisi OHAL kararını kararlılıkla desteklemektedir
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