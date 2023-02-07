Bahçeli'den AFAD'a 1 milyon TL bağış: Milliyetçi Hareket Partisi OHAL kararını kararlılıkla desteklemektedir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’miz büyük bir felakete maruz kalmıştır. Üzüntümüz tarifsizdir. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu şiddetli depremler vahim bir yıkıma neden olmakla birlikte yüreğimizi dağlamış milletimizi derinden sarsmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasına binaen; Anayasa'nın 119'uncu maddesi uyarınca 10 ilimizi kapsamak suretiyle üç ay süreyle OHAL ilan edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi bu isabetli OHAL kararını kararlılıkla desteklemektedir" dedi.