Bakan Göktaş'tan koruyucu aile vurgusu: 10 bin 266 çocuğumuz sevgi ve güven ortamında büyüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde her bir çocuğa sağlıklı, güvenli ve refah içinde yaşayacakları bir hayat sunmaya gayret ettiklerini söyleyen Göktaş, "Koruyucu ailelerimizi bu değerin yaşatılmasının en önemli kahramanları olarak görüyoruz ve sizlere minnettarız. Her bir koruyucu aile, savaşların sivil yaşamı tehdit ettiği, silahların çocuklara yöneltildiği bir çağda, şefkat ve merhametin kalesi, insanlığın kalbi olmayı sürdürüyor. Biz de insanı koruyan, yücelten medeniyetimizden aldığımız ilham ve devletimizin sonsuz desteğiyle koruyucu ailelerimizin her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.