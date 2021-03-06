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BARTIN

Bakan Murat Kurum : Depremi terörle mücadele kadar önemsiyoruz

Bartın'da katıldığı bir programda depreme ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremi terörle mücadele kadar önemsediklerini ifade etti. Bakan Kurum, Türkiye nüfusunun yüzde 70'inin deprem bölgesinde yaşadığını belirterek, "Hedeflerimiz 5 yıl içerisinde ülkemizdeki acil öncelikli dediğimiz 1.5 milyon konutun dönüşümünü sağlamaktır." dedi.

Haber Merkezi İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.

Bakan Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemeler için Bartın’a geldi. Bartın Valiliğini ziyaret ederek bakanlığına bağlı kurum yetkililerinde katılığı il değerlendirme toplantısı yapan Kurum, daha sonra basına açıklamalarında bulundu.

"Hedef 1.5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak"

Bartın’da yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremi terörle mücadele kadar önemsediklerini ifade ederek, "Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında; İstanbul’dan başlattığı deprem dönüşümü, kentsel dönüşüm çalışmalarında, ülke genelinde 1.5 milyon konutusun dönüşümü sağladık. Şuan fiilen devam eden 272 bin bağımsız bölümden oluşan konutlarımızın inşası gerek TOKİ eliyle, gerek belediyelerimizin eliyle Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülmektedir. Bugüne kadar vatandaşımıza 15.5 milyar TL kira ve kamulaştırma desteklerimiz oldu. Hedeflerimiz 5 yıl içerisinde ülkemizdeki acil öncelikli dediğimiz 1.5 milyon konutun dönüşümünü sağlamaktır." dedi.

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"KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü"

Bu anlayışla şehirleri ziyaret ettiklerini belirten Bakan Kurum, "Kentsel dönüşüm noktasında kararlarımızı alarak kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Vatandaşımızın bu süreçte mağduriyet yaşamaması için TBMM’de de çok önemli düzenlemelere imza attık. Bu süreçte vatandaşlarımıza Bakanlığımızın faydalandırdığı kredi miktarını 125 bin TL’den 200 bin TL’ye yükselttik. KDV oranını inşaatların 1.5 katını yapmaları kaydıyla yüzde 18’den yüzde 1’e düşürdük. Vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm projelerinde mağdur olmaları adına çok önemli kararları Meclisimizle birlikte hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

"Nüfusun yüzde 70'i riskli bölgelerde yaşıyor"

Emlak Katılım Bankası'nın, kentsel dönüşüme destek vermek amacıyla, bakanlığımızın yürüttüğü projelerde garantör banka olacağını ifade eden Kurum, "Bu çerçevede hem yüklenici hem de vatandaşımız teminat altına alacak bir sistem içerisinde bu projeleri kredilendirecek ve yapımında garantör olarak vazife üstlenecek. Amacımız hedefimiz ülkemizde riskli olduğunu düşündüğümüz konutları vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yerinde dönüştürmek için çalışıyoruz. Yaşamış olduğumuz son bir asırdaki depremde 80 bin canımızı yitirdik. Biz artık başka canlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Nüfusumuzun yüzde 70’i deprem bölgelerinde yaşıyor. Vatandaşlarımızdan talebimiz, verebileceğimiz tüm desteği bakanlık olarak vermeye hazırız. Elbirliği içerisinde bu dönüşümü gerçekleştirerek ülkemizi depreme hazır hale getirecek konutların inşasını yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Global'de katıldığı canlı yayında olası İstanbul depremine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, mega kentte 300 bin konutun acil olarak yıkılması gerektiğini belirterek, 'Bir konutta ortalama 4 kişi yaşıyor. 1,2 milyon insanın hayatı tehlike altında diyebiliriz. Bu nedenle kentsel dönüşüm çok önemli diyoruz' dedi.

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