Bakan Özer: Türkiye eğitimde de artık sözü dinlenen bir ülke

Bakan Özer, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i ziyaret etti. Özer, buradaki konuşmasında Türkiye'nin son yirmi yılda eğitim alanında yaşadığı büyük dönüşüm ve ilerlemeye değindi. Eğitim alanında seferberlik gerçekleştirilerek tüm antidemokratik uygulamaların kaldırıldığını ve okullaşma oranlarının zirveye ulaştığını ifade eden Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçevesini çizmiş olduğu Türkiye Yüzyılı'nda eğitimin yeri ve önemini anlattı. Türkiye'nin son yıllarda eğitimle birlikte her alanda dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke noktasına geldiğini dile getiren Özer, "Ayrıca son yıllarda mesleki eğitim alanındaki gelişmeler tüm dünyada örnek gösterilen bir noktaya geldi. 2022 OECD Mesleki Eğitim Zirvesi'ne biz ev sahipliği yaptık, gelişmelerimizi aktardık" dedi.Özer sözlerini şöyle sürdürdü:

"KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti için anlamını izah etmeye gerek yok, bizim için çok kıymetli. Bu bağlamda, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun çerçevesini çizdiği şekilde, eğitimlerimizin tamamını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Bizleri kabul etiğiniz için teşekkür ederiz"