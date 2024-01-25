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Bakan Yerlikaya duyurdu: 41 ilde 'Narkogüç-46' operasyonu! 201 zehir taciri yakalandı

Uyuşturucu imalatçılarına ve bunların satışını yapanlarla sokak satıcılarına yönelik 41 ilde düzenlenen 'Narkogüç-46' operasyonlarında 201 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandı, 221 kilo uyuşturucu ile 2 milyon 153 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

11:41 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:46 - 25/01/2024 Perşembe
DHA
Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı.
Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde düzenlenen "Narkogüç-46" Operasyonlarında 201 şahsın yakalandığını bildirdi.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarınca; 348 ekip, 1136 personel, 1 hava aracı ve 18 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Kayseri, Gaziantep, Konya, Ankara, Osmaniye, İzmir, Antalya, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Bilecik, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Muğla, Adıyaman, Balıkesir, Isparta, Kahramanmaraş, Denizli, Erzincan, Samsun, Niğde, Bolu, Diyarbakır, Hatay, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Kırıkkale, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Elazığ, Manisa, Van, Bursa ve Ağrı olmak üzere 41 ilde 'Narkogüç-46' operasyonları düzenlendi" dedi.


'Bizden kaçamayacaklar'

Operasyonlarda, 201 zehir taciri ile sokak satıcısının yakalandığını, 221 kilo uyuşturucu ile 2 milyon 153 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya,
"Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi, kahraman jandarmamızı ve kahraman gümrük muhafaza ekiplerimizi gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız karalılıkla devam edecek. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar"
ifadelerini kullandı.



#İçişleri Bakanlığı
#Narkogüç operasyonu
#terör
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