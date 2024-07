Bakan Yumaklı: 18 Temmuz'da 48 yangına müdahale edildi

Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda hava sıcaklığı ve rüzgar nedeniyle yangının yayıldığını belirterek, “Yangının meydana geldiği an itibariyle; hava sıcaklığı 38 derece, rüzgar hızı saatte 53 kilometre, nem ise yüzde 25 olarak ölçülmüştür. Yangın; sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede etrafa yayılmış ve Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç, Fatih ve Hürriyet mahallelerini tehdit eder hale gelmiştir. İzmir Valiliğimiz koordinasyonunda, Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD ve diğer kamu kurumlarımızla birlikte, herhangi can ve mal kaybı yaşanmaması adına, yangının tehdit ettiği yerleşim birimlerinde her türlü tedbir alınmıştır” dedi.