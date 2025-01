Bakan Yumaklı belediyeleri uyardı: Görevini yapmayana gereğini yapacağız

Büyükşehirlerde belediye anlayışının son dönemde değiştiğini ifade eden Bakan Yumaklı, “'Vatandaşımızı eğlendirelim göze hoş gözüken işler yapalım' algısı diğer hizmetlerin önüne geçti” diye konuştu. Vatandaşın her şeyden önce mal ve can güvenliğinin temin edilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, “Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili dünyanın her yerinde bu sorumluluk belediyelerin. Hem bu hayvanların sokaklarda bir kontrol olmaksızın yaşamalarını söylüyorlar hem de aynı kişiler ‘Avrupa'da sokakta niye hayvan yok?’ diyor. Biz hem kanuni düzenleme hem de yönetmelikle açıkta hiçbir nokta bırakmadık. Buna rağmen görevlerini yapmıyorlar. Görevini yapmayana gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.