Bayrampaşa’da üç tahliye

Tutuklu MHP Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Emin Sönmez, CHP Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Öztürk Hocaoğlu ve iş insanı Aslan Bulut, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. Kritik iddialara ilişkin ayrıntılı ifade veren 3 isim de belediye içerisindeki işleyişi anlatıp, rüşvet, usulsüz taşınmaz kiralamaları ve ihalelerdeki yönlendirme iddialarını cevapladı. Beyanların dosyadaki mevcut delillerle uyumlu bulunması üzerine, savcılık tahliye yönünde görüş bildirdi. Tutuklanmasının ardından MHP’den ihraç edilen Sönmez ve iş insanı Bulut’a ev hapsi verilirken, CHP Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Hocaoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler tahliye edilirken, soruşturma MASAK raporları, ifadeler ve dijital materyaller doğrultusunda genişletildi.