Bayrampaşa’da üç tahliye

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik “irtikap”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada yeni gelişme.
Tutuklu MHP Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Emin Sönmez, CHP Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Öztürk Hocaoğlu ve iş insanı Aslan Bulut, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. Kritik iddialara ilişkin ayrıntılı ifade veren 3 isim de belediye içerisindeki işleyişi anlatıp, rüşvet, usulsüz taşınmaz kiralamaları ve ihalelerdeki yönlendirme iddialarını cevapladı. Beyanların dosyadaki mevcut delillerle uyumlu bulunması üzerine, savcılık tahliye yönünde görüş bildirdi. Tutuklanmasının ardından MHP’den ihraç edilen Sönmez ve iş insanı Bulut’a ev hapsi verilirken, CHP Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Hocaoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler tahliye edilirken, soruşturma MASAK raporları, ifadeler ve dijital materyaller doğrultusunda genişletildi.
İBB’DE 9 ŞÜPHELİYE YENİDEN TUTUKLAMA
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçalı Suç Örgütü soruşturmasında tahliye edilen 19 kişiden Fikri Murat Demir, İlkay Onok, Onur Gülin, Arzu Can, Bulut Aydöner, Çağatay Takaoğlu, Doğukan Arıcı, Engin Gönül ve Faruk Ceyhan yeniden tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin Murat Ongun’a bağlı yapı içinde ihalelerde usulsüzlük, rüşvet, suç örgütüne üyelik suçlarına dair kuvvetli deliller bulunduğu belirtildi. MASAK kayıtlar, para transferleri, sahte rekabet oluşturma girişimleri ve gelirle uyumsuz malvarlığı edinimleriyle suç şüphesinin güçlendiği anlatıldı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin tutuklanmasına hükmetti.