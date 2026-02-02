Bir günde iki facia

Antalya ve Burdur’dan peş peşe gelen kaza haberleri yürek yaktı. İki şehirde yaşanan kazalarda toplam 17 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

İlk kaza, dün saat 10.20 sıralarında Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi Kuzey Çevre Yolu girişinde meydana geldi. Tekirdağ’dan Antalya’ya gelen, içerisinde 34 yolcu ve mürettebatın bulunduğu, İzzet Karaağaç (53) idaresindeki Buzlu Turizm’e ait yolcu otobüsü, çok katlı kavşağa geldiği sırada yoğun sis ve kayganlaşan yol nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce beton bariyerlere çarptı.

6 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yan yatarak sürüklenen otobüs, bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada, şoför İzzet Karaağaç, Onur Yılmaz (21), Pervin Önel, (22), Aslı Çevik (47), Zeynep Koçak (49), Bilgenur Koçak (15), Seymen Çınar Sarı (12), Resmiye Göktepe (62), Erdil Demirsoy (35), Sudem Çakmak (19) hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yaralılardan 6’sının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ŞOFÖR ÇOK HIZLIYDI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu netlik kazanacağını belirterek, “Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor” dedi. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcıvekili ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Otobüse Isparta’da binen yolculardan Ahmet Kodaz, “Şoför çok hızlı geliyordu. Viraja gelince alamadı, önce yan yatıp süründük, sonra bariyer saplandı. Yolcularla birlikte aşağıya uçtuk” dedi.

BU YOL ÖLÜM MAKİNESİ

Kazanın yaşandığı bölgede yaşayan Fatma İnce ise sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, “Bu yoldan günde 8-9 defa geçiyorum. Bu yol çok tehlikeli, bu yol ölüm makinesi. Devamlı bu yolda kaza oluyor insanlar ölüyor” dedi.

Pervin Önal, Onur Yılmaz, Sudem Çakmak

Okullarına dönüyorlardı

Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi’nin üç öğrencisi de hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Sudem Çakmak’ın (19) Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi, Pervin Önal’ın (22) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi, Onur Yılmaz’ın (21) ise Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Burdur’un Ağlasun ilçesi yakınlarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, Antalya-Isparta Kara Yolu üzerindeki Kazak Tüneli yakınlarında meydana geldi. Cuma Ali Süzer (21) idaresindeki otomobil, Sedat Akgün (42) yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan Melek Akgün (45), Kuzey Akgün (10), İfaket Aydın (70), Nevin Süzer (53) kaza yerinde, Hasan Akdağ (20) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.











