Bismil Belediyesi kentin güzelliğine güzellik kattı

Alt yapı ve üst yapı projeleri ile Bismil’de ilkler gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 81 ilde başlatılan Millet Bahçeleri projesi ile vatandaşlara toprağa ve doğal yaşam alanlarına yaklaşma imkânı sağlanıyor. Alt yapı ve üst yapı projeleri ile Bismil’de ilkler gerçekleştiriliyor.

Dicle Mahallesi’nde bulunan parkların Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi ile birlikte Bismil’in sahip olduğu yeşil alanların doğal güzelliği ortaya çıkacak. 85 bin metrekaresi bitti, yapımı devam eden 120 bin metrekare var. Bu yaz sonunda tamamlanarak toplamda 205 bin metrekare olacak.

BİRÇOK SOSYAL TESİS VE ETKİNLİK ALANI VAR

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince, Dicle Mahallesi’nde bulunan parkların dönüştürülerek içerisinde mesire alanları, çocuk oyun alanları, sosyal donatı alanları, bisiklet parkuru, macera parkı, yürüyüş yolları, spor tesisleri ile vatandaşların rahatça vakit geçirebilecekleri alanları barındıracak olan Millet Bahçesi’nin tamamlandığını duyurdu.

‘DİYARBAKIR İLÇELERİ ARASINDA BİR İLK’

Diyarbakır’ın kırsal ilçeleri arasında Millet Bahçesi’ne sahip olan ilk ilçenin Bismil olduğunu belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hakan Zengince, “Burada uyguladığımız proje ile ilçemizin güzelliğine güzellik kattık. Vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte güzel zaman geçirebilecekleri bir mekân haline getirdik. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.