BM’den Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’na ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih, Suriyelilerin, sınırdaki tüm işlemlerini kolaylıkla ve düzen içinde yapabilmelerinin sağlandığı Gönüllü Geri Dönüş Merkezindeki olanaklar ve yapılan çalışmaları yerinde görme imkânı buldu.

Türkiye'nin göçü tarihsel mirasına uygun olarak yönettiğini ifade eden Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, bu süreçte “insan hakları, hukuk ve milli menfaatlerimiz temelinde, medeniyet değerlerimizden güç alarak, ülkemizin kamu düzeninin, güvenliğinin, ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel yapısının korunmasını ve geliştirilmesini sağlayacak şekilde, bilimsel, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir bakış açısıyla hareket edildiğini” dile getirdi.





GERİ DÖNÜŞ HIZ KAZANDI

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Türkiye’de bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin 2016 yılından itibaren ülkelerine gönüllü geri dönüşlerinin başladığını, 8 Aralık 2024 tarihinde Suriye’de meydana gelen gelişmeler sonrasında Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerinin hız kazandığını ifade etti.





HER ADIM İNSAN ONURUNA UYGUN

Sürecin her adımının İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili tüm kuruluşlarla tam bir iş birliği içinde yürütüldüğünü ifade eden Başkan Hüseyin Kök, "Kayıttan ulaşıma her adım, insan onuruna uygun şekilde planlanmaktadır. Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, başvurularını bulundukları illerden yapabilmektedir. İnternet üzerinden randevu alarak başvurularını yapanlara, aynı gün veya ertesi gün randevu verilmektedir. İl Göç İdaresi Müdürlüklerinde tüm işlemler tamamlandığından sınır kapılarında bekleme yaşanmamaktadır.” dedi.





“ÖNCÜ GÖÇMEN” UYGULAMASI

Türkiye’nin 8 Aralık 2024’ün hemen sonrasında tüm dünyada örnek olarak gösterilen “Öncü Göçmen” uygulamasını başlattığını ve bu kapsamda 1 Ocak-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçici koruma altındaki Suriyelilerin ülkelerine gidip gelebilmelerine imkân sağlayan çıkış izni verildiğini de hatırlattı.

Başkan Hüseyin Kök, “Gönüllü geri dönüşlere ilişkin işlemler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) temsilcisinin de katılım sağladığı şeffaf bir süreçte, uluslararası standartlara uygun olarak büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir." dedi.



