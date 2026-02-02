Buca Stadı belediyeye yük oldu

Sayıştay Denetim Raporu’na göre, Buca Belediye Meclisi, futbol müsabakalarında elde edilecek net hasılatın yüzde 18'inin belediyeye yatırılması şartıyla maç başı protokol yapılması için belediye başkanına 2024 yılında yetki verdi. Bu yetkiye dayanılarak Bucaspor 1928'in yüzde 100 hissesine sahip Ci Sportif Hizmetleri AŞ ile 'kiralama/tahsis' başlıklı bir protokol imzalandı ve stadyum kulübün kullanımına bırakıldı.

Raporda, 2024 yılı içinde stadyum için belediye bütçesinden, bakım-onarım, elektrik, su ve doğalgaz gideri olmak 1 milyon 179 bin 390 lira harcandığı belirtiliyor. Stadyumda görevli 5 belediye personelinin maaş giderlerinin bu tutara dahil olmadığı, bu nedenle belediye üzerindeki mali yükün daha da arttığı belirtildi. Raporda, tüm giderlerin belediye tarafından karşılanmasına rağmen protokolde öngörülen hasılat payının aktarılmaması nedeniyle, elde edilmesi beklenen gelir ile katlanılan gider arasında bariz bir orantısızlık oluştuğu kaydedildi. Belediye savunmasında stadyum kullanım bedelinin tahsili için ilgili şirkete yazı gönderildiği belirtildi. Ayrıca stadyumun, belediyenin vergi borçlarına karşılık Maliye Hazinesi’ne devri için meclis kararı alındığı ifade edildi.