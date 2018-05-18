Bu haftada Cuma namazı büyük bir katılımla kılınacak.

Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, Bursa'da Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, Bursa'da Cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bir haftalık Bursa'da namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

Bursa'da Cuma ezanı saat 13:06'da okunacak.

Bursa'da 18 Mayıs Cuma namazı vakitleri

Bursa'da öğle namazı vakti saat 13.06

Bursa'da ikindi namazı vakti saat 17:00

Bursa'da akşam namazı vakti saat 20:22

Bursa'da yatsı namazı vakti saat 21:59'da.

İl il namaz vakitleri için tıklayınız

GÜNDEM İzmir'de Cuma namazı saat kaçta?

GÜNDEM Ankara'da Cuma namazı saat kaçta?