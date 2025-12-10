Bursa'da iki katlı binanın çatısı yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Muhabbet Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle binanın çatısında alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle binanın çatısı kullanılmaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.