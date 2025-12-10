Yeni Şafak
Bursa'da iki katlı binanın çatısı yandı

00:2710/12/2025, Çarşamba
DHA
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı
Bursa'da henüz belirlenemeyen bir nedenle bir binanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Muhabbet Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle binanın çatısında alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle binanın çatısı kullanılmaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.




#Yangın
#Bina
#Çatı
