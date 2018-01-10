Bursa'daki DHKP/C operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bursa'da, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Zanlılar, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden B.K, M.B. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları belirlenen şüpheliler B.K, M.B, O.G. ve A.A'yı Gemlik ilçesindeki adreslerine yapılan operasyonla gözaltına almıştı.
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