Çeşme'de imar skandalı: CHP'li belediye garajı kafe yapmaya ruhsat verdi

Türkiye'de turizmin gözde beldesi Çeşme'nin Ilıca Mahallesi Yıldızburnu'nda yer alan ve değeri milyonlarla ölçülen 4 villanın altındaki 4 garajın birleştirilerek iki lüks kafe restorana dönüştürülmesi ilçede tartışma yarattı. Uzmanlar imar barışı bahanesi ile otoparkların kafe ya da restorana çevrilmesinin haksız kazanç olduğunu söylerken, Çeşme Belediyesi'nin buralara işyeri açma ve çalışma ruhsatı verip vermediği, verdiyse de hangi koşullarda verdiği merak konusu oldu.

GEÇTİĞİMİZ YILDAN BERİ

Çeşmeliler, Ilıca Yıldızburnu'ndaki 5253 Sokak'taki lüks villalara ait 4 garajın lüks mekanlara çevrilip kiraya verildiğini öne sürdü. Araştırmaya göre şimdilerde iki ayrı işletmeye kafe restoran olarak kiraya verilen alanın, geçen yıla kadar villa sahipleri tarafından otopark olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

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BOZTEPE: DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE OLAMAZ

Yeni Asır'ın ulaştığı ilçe belediyesi yetkilileri konuyla ilgili bilgi vermezken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Üyesi AK Partili Hüsnü Boztepe, "Yönetmeliğe göre otopark olarak gösterilen alan, amacı dışında kullanılamaz" dedi.

4 bağımsız otopark alanı için imar barışından faydalanılmışsa bile şu an burası birleştirilerek iki ayrı mekan haline getirildiği için imar barışının da iptal olması gerektiğini belirten Boztepe, "O zaman herkes otoparkını kafe bar yapsın, milyonluk mülk sahibi olsun. Böyle bir uygulama dünyanın hiçbir yerinde olamaz" diye konuştu.

Boztepe ayrıca, "İşyeri açma ve çalışma ruhsatı yönetmeliğine göre yine otopark alanlarına kafe, restoran açma ruhsatı verilemez. Buranın elektrik ya da suyu neye göre bağlanmıştır? Bunun da araştırılması lazım" dedi.

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