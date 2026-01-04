Çevre Sokak’ta güç savaşları

Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığını ve sözcülüğünü üstlendiği Adaylık Ofisi'nde, Ekrem İmamoğlu da örgütlenme faaliyetlerini kendisine yakın isimler üzerinden sürdürüyor. Adaylık Ofisi Koordinatörü ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, bu çerçevede ofiste çalışacak isimleri belirlemeye başladı. Ofisteki üst düzey büro personelinin tamamına yakını Tezcan tarafından belirlendi. Bu adım, “İmamoğlu halen etkili” şeklinde okundu.

İmamoğlu'na yakınlığıyla öne çıkan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Tezcan, Özel ile birlikte 2 haftada bir yapılacak gölge kabine toplantılarına düzenli olarak katılıyor. Zoom cuntasında yer alan Ordu Milletvekili Seyit Torun da Adaylık Ofisi'nde İmamoğlu'ndan yana olan isimlerden. İYİ Parti'den CHP'ye geçen İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ile İstanbul Milletvekili Ümit Özlale'nin yanı sıra DEVA'dan gelen Seda Kaya Ösen de adaylık ofisinde. Bu 3 isim de İmamoğlu'na yakınlığıyla tanınıyor. İmamoğlu’nun danışmanlarından olan, eski İYİ Partili Avukat Ece Güner Koordinasyon Kurulu'nda. 2024 yerel seçimlerinden önce İstanbul ve Ankara'da iş birliğini savunduğu için partisinden istifa eden Güner, Temmuz 2024'ten beri İmamoğlu ile çalışıyordu.