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CHP tacizlerde üç maymunu oynuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP açıklaması

CHP tacizlerde üç maymunu oynuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’deki taciz ve tecavüzlere sessiz kalan parti yönetimini eleştirerek, “Bu skandalların üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala üç maymunu oynayıp bu meseleyi unutturmaya çalışıyor” dedi. AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, “Başçavuşundan uzman çavuşuna herkes AK Parti militanı” diyerek TSK’ya saldıran CHP’li Engin Altay’a sert tepki gösterdi: Bunlara en güzel cevabı, emekli bir astsubayın yüreğinden kopan şu ifadeler veriyor; Ben, başçavuşum, uzman çavuşum çok şükür ülkemin ve milletin militanıyım. Peki siz kimin, neyin militanısınız?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

AK Parti İl Başkanları Toplantısı’na Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başta taciz ve tecavüz vakaları olmak üzere CHP’de yaşanan skandallara ve hakaretlere dikkati çekti:

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Son toplantımızda CHP’deki taciz, tecavüz, hırsızlık furyasına dikkat çekerek yönetimin yüzünün kızarmamasına yönelik üzüntümü sizle paylaşmıştım. Bu skandalların üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala üç maymunu oynayıp bu meseleyi unutturmaya çalışıyor. Çoğu yalan veya iftira olan benzer meselelerde ortalığı birbirine katan sosyal medya silahşorleri ve güya sivil toplum kuruluşları mesele CHP olunca sus pus kesiliyor.

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YALANDA ISRAR EDİYORLAR

  • CHP cenahının aynı yüzsüzlüğü, sokaklarda rastgele çekilen fotoğraf kareleri üzerinden milleti karamsarlığa sürüklemeye çalışarak da sergiliyor. Üstelik her seferinde gerçekler yüzlerine çarpıldığı halde büyük bir pişkinlikle yalanlarında ısrar edebiliyorlar. Kendilerine destek vermediklerini düşündükleri toplum kesimlerine yönelik saldırganlıkları ise hem ahlak hem de akıl sınırlarını zorlayacak seviyeye ulaşmıştır. Kendi yanlarında yer almayan işçiye, esnafa, sanatçıya, sporcuya, hakarette sınır tanımıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engin Altay'ın 'AK Parti militanı' sözlerine emekli bir astsubayın sözleriyle cevap verdi
OYNAT 02:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engin Altay'ın 'AK Parti militanı' sözlerine emekli bir astsubayın sözleriyle cevap verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantı ile katıldı. Grup Başkanvekili 'ın “Artık rektöründen başçavuşuna uzman çavuşuna kadar herkes militanı' ifadelerine, tepki gösteren Erdoğan, 'Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önce değerli komutanlarını hedef almışlardı, şimdi astsubayları ve uzman çavuşları da menzile aldıklarına göre muvazeneyi iyice kaybettiler. Neymiş? Bunların hepsi de AK Parti militanı olmuş.

Bunlara en güzel cevabı, emekli bir astsubayın yüreğinden kopan şu ifadeler veriyor; 'Ben, başçavuşum, ben uzman çavuşum. Ben ülkemin bütünlüğünde gözü olanların karşısında militanım. Ben, binlerce şehidin kanının rengini alan bayrağıma uzanan ellerin karşısında militanım. Ben, ezana dokunan dillerin karşısında militanım. Ben, askerimi, polisimi, öğretmenimi, çocuklarımı şehit edenlerin karşısında militanım. Ben, başçavuşum, uzman çavuşum çok şükür ülkemin ve milletin militanıyım. Peki siz kimin, neyin militanısınız?' sözleriyle tepki gösterdi.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in programına katılan sanatçıların sosyal medyada lince maruz kalmasını da şu sözlerle eleştirdi:

'CHP'ye destek vermeyen çiftçiyi zaten insan yerine bile koymuyorlar. Kendi yanlarında yer almayan işçiye, esnafa, sanatçıya, sporcuya, hakarette sınır tanımıyorlar. Hatta bu zihniyet işini, ülkemizin güzide bir sanatçısının televizyon programına misafir olarak katılanları linç etmeye kadar vardırdı.'

KAHRAMAN ORDUMUZUN MENSUPLARINA SALDIRDI

  • Son olarak bu partinin yöneticilerinden biri (CHP’li Engin Altay) “başçavuşundan uzman çavuşuna” kadar diye başlayan bir cümleyle kahraman ordu mensuplarına saldırdı. Tabii bunlar geçmişte vesayetin karşısında hazır ola geçen askere, rektöre, yargıca, savcıya alıştılar. Şimdi bu ülkenin kamu görevlilerinin devletin ve milletin emrinde görev yaptığını görünce tahammül edemiyorlar.

MUVAZENEYİ KAYBETTİLER

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önce değerli komutanlarını hedef almışlardı, şimdi astsubay ve uzman çavuşları da menzile aldıklarına göre muvazeneyi iyice kaybettiler. Neymiş? Bunların hepsi de AK Parti militanı olmuş. Bunlara en güzel cevabı, emekli bir astsubayın yüreğinden kopan şu ifadeler veriyor; Ben, askerimi, polisimi, öğretmenimi, çocuklarımı şehit edenlerin karşısında militanım. Ben, başçavuşum, uzman çavuşum çok şükür ülkemin ve milletin militanıyım. Peki siz kimin, neyin militanısınız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti milletimiz tarafından kurulan sahibi de milletimizin bizatihi kendisi olan bir partidir
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti milletimiz tarafından kurulan sahibi de milletimizin bizatihi kendisi olan bir partidir
  • Biz de bu kardeşimiz gibi soruyoruz? Bu milletin hakimine, askerine, polisine, öğretmenine laf edenler siz kimin ve neyin militanısınız? Bölücü örgütün siyasi uzantıları ile kol kola yürüyenler, Ankara’dan İstanbul’a kol kola yürüyenler, siz kimin ve neyin militanısınız? Millet bunların hepsinin de hesabını vakti, saati geldiğinde soracak. Bize düşen tüm bu vakaların siyasi faturasını CHP’nin önüne koymaya devam etmektir.

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Kariyer kurumu değiliz

Erdoğan, “AK Parti olarak 2023 seçimlerine güçlü bir teşkilatla, güçlü bir vizyonla, güçlü bir çalışmayla hazırlanmayı planlıyoruz. Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği şu tarihi süreçte kritik öneme sahip 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah hem Cumhurbaşkanlığı’nda hem Meclis’te zaferle çıkacağız” dedi. AK Parti’nin İçişleri Bakanlığına verilen alelade bir dilekçeyle kurulmuş, sadece isim, amblem ve binadan ibaret bir parti olmadığını vurgulayan Erdoğan, “AK Parti milletimiz tarafından kurulan, sahibi de milletimizin bizatihi kendisi olan bir partidir. Burası siyasi, sosyal veya ekonomik kariyer kurumu değil, hizmet ocağıdır” diye konuştu.

Fırsatı bu sefer kaçırmayacağız

  • “İnşallah 2021 yılında çok daha büyük bir atılım gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” diyen Erdoğan, “Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar ve ekonomik yetersizlikler sebebiyle değerlendiremediğimiz fırsatları inşallah bu defa kaçırmayacağız. Son bir gayretle Türkiye’yi yeniden oyunun dışına itmek, rayından çıkarmak, hedeflerinden koparmak isteyenler ellerindeki tüm kozları sahaya sürmüş durumdadır. 2023 seçimleri bu tarihi sürecin başarısı bakımından da önemlidir” dedi.
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