CHP yandaşı Nevşin Mengü İsrail'in hastane katliamını aklamaya çalışırken rezil oldu: Eski görüntüyle algı operasyonu

Nevşin Mengü, İsrail'in hastane katliamını eski görüntülerle aklamaya çalıştı.
Eli kanlı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgalciler akşam saatlerinde sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi hedef aldı. İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan hastanede ilk belirlemelere göre en az 500 kişinin öldüğü ve binlerce yaralının olduğu aktarıldı.
İsrail kendisini savundu: Biz değil Hamas vurdu
Tüm dünya işgalcilere sert tepki gösterirken İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıyı kendilerinin değil Hamas'ın yaptığını öne sürdü.
CHP yandaşı Nevşin Mengü İsrail'in hastane katliamını aklamaya çalışırken rezil oldu
Uluslararası haber ajansları İsrail'in yalanını bir bir haber yaparken, CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü ise geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntülerle İsrail'i aklamaya çalıştı.
Mengü'nün 'kanıt görüntüsü' diyerek paylaştığı videonun geçtiğimiz yılın ağustos ayında kaydedildiği ortaya çıktı.
Eski görüntüyle algı operasyonu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de Mengü'yü yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mengü'nün iddia ettiği videonun doğru olmadığını açıkladı.