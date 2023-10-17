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CHP yandaşı Nevşin Mengü İsrail'in hastane katliamını aklamaya çalışırken rezil oldu: Eski görüntüyle algı operasyonu

İşgalci İsrail, Gazze'de sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi bombalayıp en az 500 sivili katletti. Tüm dünya işgalcilere sert tepki gösterirken İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıyı kendilerinin değil Hamas'ın yaptığını öne sürdü. Uluslararası haber ajansları İsrail'in yalanını bir bir haber yaparken, CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü ise geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntülerle İsrail'i aklamaya çalıştı. Mengü'nün 'kanıt görüntüsü' diyerek paylaştığı videonun geçtiğimiz yılın ağustos ayında kaydedildiği ortaya çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mengü'nün paylaştığı videonun doğru olmadığını açıkladı.

23:33 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Nevşin Mengü, İsrail'in hastane katliamını eski görüntülerle aklamaya çalıştı.

Nevşin Mengü, İsrail'in hastane katliamını eski görüntülerle aklamaya çalıştı.

Eli kanlı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgalciler akşam saatlerinde sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi hedef aldı. İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan hastanede ilk belirlemelere göre en az 500 kişinin öldüğü ve binlerce yaralının olduğu aktarıldı.

İsrail kendisini savundu: Biz değil Hamas vurdu

Tüm dünya işgalcilere sert tepki gösterirken İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıyı kendilerinin değil Hamas'ın yaptığını öne sürdü.

CHP yandaşı Nevşin Mengü İsrail'in hastane katliamını aklamaya çalışırken rezil oldu

Uluslararası haber ajansları İsrail'in yalanını bir bir haber yaparken, CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü ise geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntülerle İsrail'i aklamaya çalıştı.

Mengü'nün 'kanıt görüntüsü' diyerek paylaştığı videonun geçtiğimiz yılın ağustos ayında kaydedildiği ortaya çıktı.

Eski görüntüyle algı operasyonu

ABD'li bir sosyal medya kullanıcısı,
"Bu video ile Hamas'ın hastanesi bombaladığını iddia edenler YALAN SÖYLÜYOR. Paylaştıkları video Ağustos 2022'ye ait. Reuters ve İsrail'in Dijital Sözcüsü, İsrail'in hastaneyi bombaladığını zaten doğruladı."
ifadelerini kullandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de Mengü'yü yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mengü'nün iddia ettiği videonun doğru olmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan,
"Al Jazeera'nin canlı yayınındaki belgelerde, İsrail'e roket ateşi açıldığı ve roketlerden birinin başarısız olarak hastaneye düştüğü görülüyor." iddiası doğru değildir. İddiaya dayanak olarak gösterilen haberde, İsrail'in Gazze bombardımanından söz edilmektedir. Haberin iddialarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."
denildi.





#Nevşin Mengü
#İsrail
#Filistin
#Hastane Katliamı
1 saat önce
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