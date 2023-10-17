CHP yandaşı Nevşin Mengü İsrail'in hastane katliamını aklamaya çalışırken rezil oldu: Eski görüntüyle algı operasyonu

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir hastaneye saldırdığını ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Elimizde tüm detaylar yok" ifadelerini kullanırken; İngiliz Sky News ise hastanenin meşru hedef olduğunu ima edip, "Son günlerde bir sığınağa dönüştü" ifadelerini kullandı. Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı üç gün yas ilan etti.