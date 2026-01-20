CHP'de sol muhalefet

Ana muhalefet CHP'de, 39'uncu Olağan Kurultay sonrasında parti yönetiminde yer alamayanlar Ankara merkezli olarak örgütleniyor. Kurultayda Parti Meclisi (PM) dışında kalan muhalif isimler ile PM'nin şekillenme tarzına itiraz ettiği için Kurultayda Genel Merkez'in PM listesine oy vermeyen delegelerin, Genel Başkan Özgür Özel liderliğindeki yönetime karşı örgütlü bir çıkış için hazırlık yaptığı öğrenildi.

‘SOL’ AŞINIYOR İDDİASI

Ay sonuna doğru kamuoyuna yansıtılması planlanan yeni hareketin ana eksenini, CHP'nin ideolojik çizgisinin sağa kaydığı yönündeki eleştiriler oluşturacak. Parti içi muhalefet, özellikle program değişiklikleri, ittifak dili ve siyasal söylemde "merkezileşme" eğiliminin CHP'nin geleneksel sol kimliğini aşındırdığı görüşünü savunuyor.

HEDEF PM'Yİ TARTIŞMAYA AÇMAK

Muhalefet cephesi, kurultay sonrası oluşan Parti Meclisi'nin temsil niteliğini tartışmaya açmayı da hedefliyor. PM dışında kalan deneyimli isimlerin yanı sıra, PM listelerinin hazırlanma sürecine ve blok liste pratiğine itiraz eden delegelerin de bu yapılanmada yer alması bekleniyor. Bu yönüyle yeni hareketin, yalnızca ideolojik değil, aynı zamanda örgütsel ve yöntemsel bir itiraz hattı kurması üzerinde duruluyor.

DOĞRUDAN LİDERLİK ARAYIŞI YOK

Kulislerde konuşulanlara göre, oluşumun Ankara merkezli olarak şekillenmesi ve ilk etapta kapalı toplantılarla örgütlenmesinin tamamlaması planlanıyor. Ardından parti örgütlerine dönük temaslar, bildiri ve deklarasyonlar yoluyla tabana açılma stratejisi izlenecek. Hareketin, doğrudan bir liderlik yarışından ziyade, "fikrî ve ideolojik baskı" oluşturmayı amaçladığı belirtiliyor.







