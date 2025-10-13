Çobanlar silahlarla birbirine girdi: Yaralılar var

Şanlıurfa'da çobanlar arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada üç çoban yaralandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çobanların silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı.
Kırsal Boybey Mahallesi'nde çobanlar arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 3 çoban yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.