Çobanlar silahlarla birbirine girdi: Yaralılar var

23:4313/10/2025, Pazartesi
AA
Şanlıurfa'da çobanlar arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada üç çoban yaralandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çobanların silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı.

Kırsal Boybey Mahallesi'nde çobanlar arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 çoban yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.



