Çorum'da bir AVM'nin deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Çorum'da bir AVM'nin deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

21:1713/10/2025, Pazartesi
AA
Çorum’da bir AVM deposunun ofis bölümünde çıkan yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Osmancık Caddesi’ndeki apartmanın zemin katında meydana geldi.

Çorum'da bir alışveriş merkezinin (AVM) deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Osmancık Caddesi bir apartmanın zemin katında bulunan deponun ofis bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depoda bulunan çeşitli eşyalar hasar gördü.


#Çorum
#yangın
#AVM
