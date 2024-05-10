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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 14.45'te başladı. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Halil Akkoç
15:50 - 10/05/2024 Cuma
Güncelleme: 16:14 - 10/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşme sona erdi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, geçtiğimiz günlerde MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti. Seçim sonrası gerçekleşen ilk görüşme 45 dakika sürmüştü.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
#MHP
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