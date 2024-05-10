Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile Çayyolu’ndaki konutunda bir araya geldi. Yerel seçim sonrası ilk kez yüz yüze görüşen iki lider, başta yeni anayasa çalışmaları olmak üzere gündemdeki konuları ele aldı. İki ismin, 1 saate yakın süren görüşmesinde güncel iç ve dış politika konusunda fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.