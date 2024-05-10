Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti

Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşme sona erdi.
Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.
Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti
Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, geçtiğimiz günlerde MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti. Seçim sonrası gerçekleşen ilk görüşme 45 dakika sürmüştü.
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30 dakika önce