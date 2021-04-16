Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının başladığı 12 Nisan'dan bu yana Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.
Ramazan tebriğinde bulundu
Liderlerin karşılıklı olarak ramazan tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, İslam alemi ve tüm dünya için hayırlar getirmesi temenni edildi.
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: İlk köprünün temelini haziranda atacağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli iftarda bir araya geldi
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Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar ziyaretlerinin bildiğimiz ve dinleyerek öğrendiğimiz,ibret alınacak çok özelliği var.Geceye ve tarihe not düşme adına paylaşalım: Yaşayarak şahit oldugumuz; 2005 yılında Erzurum valisi iken iftara yakın saatte, Başbakan aradı, oranın fakiri onurlu olur isteyemezler eşiniz beraber gidin onları bulun kimse iftarda sıkıntı çekmesin talimatını verdi... O dönem Vali ve Belediye Başkanlarına talimatı ise: Eğer bir şehirde aç ve açıkta biri varsa vebali önce benim sonra sizin üzerinizedir şeklindedir. İlgililere de duyurmuş olayım..
Sayın Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşlarından dinlediğim, ziyaret esasları: 1-Ev önceden belirlenmeden çad kapı gidilecek. 2-Sofrada iftarlık ne varsa o yenilecek. Hediyeler ayrılırken verilecek. 3-O akşam Sahura kadar başka bir şey yenilmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yedi düvele karşı ayakta kalmasının elbette çok sırrı vardır ama bu iftar ziyaretlerinin de önemli payı olduğunu düşünüyorum. Bunu da ilgililere duyurmuş olayım.
Gecenin bereketi hadi başlamışken bir de Urfadan yazayım: Sayın Erdoğan'ı salonda iftara beklerken ekipler, yolda birisinin yaşlı ninesinin ölmeden önce kendisini görmek istediğini ve iftardan sonra oraya geçilecegini tedbir almamı söylediler. Ama nezleydi rahatsızdı. Yemekte bir avukat arkadaş, söz alarak fakir fukarayla oturan eski Erdoğan'ı özlediklerini söyledi. Kürsüden verdiği cevap tam isabetti: Ben yine oyum, söylemek istemezdim ama şimdi öyle bir ziyaret yapacağım dedi. Ve halde yaptık.
Söylediğim şu: Sen inancına sahip çıkıp yerdekilere sahip çıkarsan göktekiler de sana sahip çıkar... Gerisi oyalanma ve aldanmadır... Sahurunuz Ramazanınız mübarek olsun...
Erdoğan’ın çat kapı iftarlarının dört kuralı: Sahura kadar başka şey yenilmeyecek
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Erdoğan'ın çat kapı iftar ziyaretlerine ilişkin şahit olduklarını paylaşan Güvenç'in paylaşım dizisinde, Cumhurbaşkanı'nın koyduğu dört kural özellikle dikkat çekiyor. İşte Güvenç'in paylaşımında yer alan ifadeler...