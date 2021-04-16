Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleri ile görüştü

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar ziyaretlerinin bildiğimiz ve dinleyerek öğrendiğimiz,ibret alınacak çok özelliği var.Geceye ve tarihe not düşme adına paylaşalım: Yaşayarak şahit oldugumuz; 2005 yılında Erzurum valisi iken iftara yakın saatte, Başbakan aradı, oranın fakiri onurlu olur isteyemezler eşiniz beraber gidin onları bulun kimse iftarda sıkıntı çekmesin talimatını verdi... O dönem Vali ve Belediye Başkanlarına talimatı ise: Eğer bir şehirde aç ve açıkta biri varsa vebali önce benim sonra sizin üzerinizedir şeklindedir. İlgililere de duyurmuş olayım..