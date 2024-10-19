Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail üzerinde gerekli baskı oluşturulmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi.





Erdoğan'ın açıklamaları;





Sizleri en kalbi duygularımla, saygımla selamlıyorum. Sayın şansölye ve ekibine bir kere daha hoş geldiniz diyorum. İki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıldönümü. NATO müttefikimiz Almanya ile her alanda yoğun ilişkilere sahibiz.

















"Hedef 60 milyar dolar"





Tabii biz bu sayının daha da artmasını temenni ediyoruz. Bugünkü görüşmelerimizi bu zengin gündem üzerine inşa ettik. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla kapsamlı şekilde ele aldık. İkili ticaretimiz 50 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz ise 60 milyar dolara ulaşmak. Bu hedefi gerçekleştirmek için gayretlerimizi artırmış bulunuyoruz.





"Aşırı sağ Avrupa'da yükseliyor"





Aşırı sağcı akımlar Avrupa'da yükseliyor. Bu durum yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi tedirgin ediyor. Alman hükümetinin izlediği birleştirici tutum üzerinde durduk.





Almanya'nın kamu güvenliği bakımından da ciddi tehdit teşkil eden PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle birlikte mücadele kararlılığına ulaştık.





Bölgede yaşanan insanlık dramı devam ediyor. Acilen kalıcı ateşkesin sağlanması ve İsrail üzerindeki gerekli baskının oluşması için elimizden geleni yapmamız şart.









"İsrail üzerinde gerekli baskı oluşmalı"





Bölgede yaşanan insanlık dramı devam ediyor. Acilen kalıcı ateşkesin sağlanması ve İsrail üzerindeki gerekli baskının oluşması için elimizden geleni yapmamız şart.





"Yakın bilgi alış verişlerinde bulunmamız çok önemli"





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sözü alan Şansölye Scholz, şunları söyledi:





Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yakın bilgi alış verişlerinde bulunmamız çok önemli. Hem ikili konularda hem de dünyadaki konularda.





Ukrayna'ya Rusya'nın saldırısını hepimiz uluslararası hukukun bir ihlali olarak gördük. Ancak bu savaşın sonsuza kadar sürmemesi için ne yapabiliriz? Rusya, tüm Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atıyor.





Ancak biz İsrail konusunda farklı fikirlere sahibiz. 7 Ekim'deki Hamas saldırısı korkunç bir suçtu.









"Gazze'de katliam söz konusu"





Soru-Cevap





Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin insanın öldürüldüğü bir katliam söz konusu ve bu katliamda da ne yazık ki çocuk, kadın, yaşlı demeden bu insanlar öldürülmüştür. Bütün bu insanların öldürülmesi konusunda başta Güney Afrika olmak üzere Lahey Adalet Divanı'na onların müracaatıyla başlayan süreci biz de dahil olmak üzere birçok dünya ülkesi Lahey Adalet Divanı'na bu müracaatı onlarda tazelemiştir, zenginleştirmiştir.





Bu ülkelerden bir tanesi de biziz. Çünkü 50 bin insanın öldürülmesi 100 bine aşkın insanın yaralı halde olması herhalde F-35'lerle iyi vurdunuz, iyi yaptınız dedirtmez. Bunlara siz nereye gidiyorsunuz dedirtir. O zaman bu adalet divanı niye kurulmuştur? Bu adalet divanına müracaat etmek niyedir? Bundan dolayıdır. Ve yapılan budur ve ben inanıyorum ki dün İsrail Dışişleri Bakanı'nın şahsımla ilgili yaptığı açıklamayı da bir takip ederseniz onu şöyle bir öğrenirseniz herhalde niçin Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na İsrail Dışişleri Bakanı bu şekilde saldırdı veya saldırıyor. Bunun hesabını sorusunu siz de sorarsınız. Ben de sizlerden bunu bekliyorum.









"Türkmen soydaşlarımıza kapımız açık"





Suriye'den ilk etapta bize 4 milyon civarında mülteci geldi. Şuanda da 3 buçuk milyon civarında Suriyeli mülteci ülkemizde. Şuan itibariyle ülkemize gelen Suriyeli mülteciler konusunda kapımız hep açıktır, hep açık olacaktır. Lübnan'dan da gelenler olursa biz onlara da kapımızı açık tuttuk. Bu Türkmen soydaşlarımızı da bizler aynen içeriye alırız. Kapımız onlara açık.





"İslam düşmanlığının başını FETÖ ve PKK çekiyor"





Almanya'da İslam düşmanlığı yaygın bir şekilde devam ederken bunların da başını PKK ve FETÖ çekiyor.





Bu konuda da bugün değerli dostumla Şansölye ile bizim bu terör örgütlerine karşı ortak bir tavır takınmak suretiyle ortak bir mücadeleyi de sürdürelim kararını birlikte verdik ve bu terörle mücadeleyi Almanya'da birlikte sürdüreceğiz. Gerek Dışişleri Bakanım gerek İstihbarat örgütümüz muhataplarıyla birlikte burada dayanışma içinde olacaklar ve dayanışma halinde de bu mücadeleyi inşallah sürdürecekler.

















"Batı zil takıp oynuyor"





İsrail'in Netanyahu'nun kafa yapısında çok açık net bu savaşı sadece belli basit bir dairede tutmak değil yayma anlayışı var. Zira İsrail'in elindeki imkanlar diğer ülkelerle mukayese edilemeyecek derecede fazla. Şu anda F-35'leri de kullanma noktasına geldi. Öbür tarafta roket füze bütün bu imkanlar şu anda İsrail'in elinde var ve bunlarla birlikte ne yapıyor? Bir yayılma periyoduna giriyor ve bu yayılma periyodunda da işte önce Gazze'de başlayan bu savaş sonunda nereye yayıldı?





Lübnan'a kadar yayıldı ve Lübnan'da da bu ne yazık ki katliamlarını acımasız bir şekilde İsrail devam ettiriyor. Netanyahu devam ettiriyor. Bu birçok liderlerin şehit olması bunlar için adeta bir zevk meselesi. Batı zil takıp oynuyor. Başta Amerika'nın yaklaşım tarzı bu süreç içerisinde hiç de farklı değil ve bunu aynı şekilde devam ettiriyorlar. Zaten İsrail için silah mühimmat araç-gereç bunları temin etmek zor bir iş değil. Bunlar da kendilerine yoğun bir şekilde geliyor ve bu imkanlarla da İsrail bu bölgede katliamını sürdürüyor. Tabii bütün bunlar karşısında özellikle gıda mühimmat bütün bunlarla ilgili olarak biz Türkiye ne yaparız? Bunlara bakıyoruz ve elimizden geldiği kadarıyla da bölgeye bu imkanlarımızı başta Kızılay'ımız olmak suretiyle onlarla aktarıyoruz. Aktarmaya da devam edeceğiz.





Scholz: Almanya'nın İsrail'e karşı bir sorumluluğu var





Scholz : Çoğulcu bir demokraside ortak bir gelecek başarılabilir. Almanya'da din özgürlüğü önemli. PKK'nın işlediği suçlar için de önemli bir mücadele içinde Almanya.





Almanya'nın İsrail'e karşı bir sorumluluğu var. Bizim sebep olduğumuz acılar nedeniyle.





Göç konusundaki iş birliği için teşekkür ediyorum. Suç işlemiş kişiler geri gönderilmeli.





İsrail, kendini savunma hakkına sahip. Biz her zaman insani yardım için çaba harcadık Gazze'ye. İkili devlet çözümü ve ateşkes için çaba harcamak durumundayız. Almanya soykırımın olduğuna dair iddiaların arkasında durmuyor. Tabi ki acılar paylaşılıyor. Burada yasal bir tutum var. Almanya'nın yasal tutumu ortada.





İnsani yardım her yere ulaşmalı. Almanya en çok insani yardım yapan ülkelerden biri.











