Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emekliye zammı yüzde 30'a çıkardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Milletimizin gönlündeki yerimizi sürekli güçlendirerek korumakta kararlıyız. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz.

Varsın birileri saplantılarını gerçek sanarak halkına ve devletine karşı kin kusmaya devam etsin, biz işimize bakacağız.

Eser ve hizmet siyasetine devam edeceğiz, Türkiye'yi büyütmeyi sürdüreceğiz.

Biz işimize bakacağız. Biz ülkemizde hak ve özgürlük talebi bırakmamış hiçbir kesim bırakmamak suretiyle demokrasimizi güçlendireceğiz. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey kendisi ve evlatları için kimin hizmet ettiğidir. Ne icraat ne vizyon konusunda bizimle yarışacak kimse görmedik.

Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey kendisi ve evlatları için kimin ne yaptığı, hangi ümidi verdiğidir.

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Türkiye Yüzyılının inşasını milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz.

Kalkınan, gelişen ülkemizin imkanlarını destek, ücret artışı ve yardımla milletimizin her kesimine sunacağız.

Ülkemizin bölgemizde ve dünyada artan gücünü insanımız için kazanımlara dönüştürmeyi sürdüreceğiz.

Gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizden son defa olmak üzere 2023'te çok daha güçlü destek istiyoruz.

Tüm milletimizden son defa ve daha çok güçlü bir destek istiyoruz. Son defayı bazıları yanlış anlıyor. Ha ben bu seçimi kastediyorum. Tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Start değil finish.

Önümüzdeki yıl ağırlığı raylı sistemlere veriyoruz. Ankara-Sivas hızlı tren hattının eksiklerini tamamlayacağız.

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OYNAT 01:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Biz eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Bunun için hem kendimiz hem teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız gece gündüz çalışıyor, mücadele veriyor. Varsın birileri ucube masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri bizim emeğimizi, alın terimizi iki satır sosyal medya mesajıyla çalmaya kalksın. Varsın birileri kendi saplantılarını ülkenin gerçeği sanarak kendi devletine karşı kin kusmaya devam etsin. Biz işimize bakacağız. Biz yatırımla, istihdamla, ihracatla Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz'' dedi. BiP'te paylaş

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Gayrettepe-Havalimanı, Halkalı-Havalimanı, Bakırköy-Kirazlı metro hatları açılışa hazır hale getireceğimiz projelerden.

Yenilenebilir enerji gücümüzle Avrupa'da beşinci, dünyada on ikinci sıraya yükseldik.

Yenilebilir enerji kaynakları ile ilgili projelere hız veriyoruz.

Geçtiğimiz yıl elektrikte yüzde 50, doğalgazda yüzde 75 devlet desteği sağladık.

Doğalgaz kullanan yerleşim yeri sayımızı 703'e, abone sayımızı 19 milyona yükselttik.

Karadeniz gazını milli sisteme bağlamak için yürüttüğümüz çalışmalarda sona yaklaştık.

Karadeniz gazının ilk fazını İnşallah mart ayı sonunda devreye alıyoruz.

Dünyanın en büyük 2. nadir maden elementi rezervi ülkemizde keşfedildi, maden ihracatımız 6 milyar doların üzerine çıktı.

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Togg fabrikasının kuruluşunu sağlayarak projeyi hayata geçirdik.

Ülkemize 10,3 milyar dolar doğrudan uluslararası yatırım çektik.

Bu sene sanayide elektrikli araç altyapımızı geliştirmeyi sürdüreceğiz.

Enerji, sağlık, toprak ve su verimliliği alanlarındaki bilimsel çalışmaları etkin şekilde destekleyeceğiz.

Havacılık, savunma ve uzay sanayii alanındaki yatırımları destekleyeceğiz.

BM Genel Kurulu'nun 30 Mart'ı sıfır atık günü ilan etmesine öncülük yaptık.

Kentsel dönüşümde 18 binin üzerinde riskli binanın yıkımını, 155 bine yakın bağımsız birimin yapımını tamamladık.

Millet bahçelerimizin büyüklüğünü 81 milyon metrekareye çıkartacağız.

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Ayder ve çevresindeki düzenlemeleri bitirerek bölgeyi herkesin beğeneceği yeni görünümüne kavuşturacağız.

Orman köylerimizde yaşayan 7 milyon vatandaşımız var. Orman köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız için yeni bir destek projesi hazırladık. Geçtiğimiz yıl yüzde 20'si hibe olan 530 milyon liralık Orköy ödemeleri için bu yıl 1,2 milyar lira tahsis ettik.

Hayvancılığı geliştirerek et fiyatlarını dengede tutacak projelere ağırlık vereceğiz.

İşverene asgari ücret desteğini 400 liraya yükselttiğimizi sizinle paylaşmak istiyorum.

Başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emeklilerin maaş zammı yüzde 30'a kadar çıkartma kararı aldık, en düşük emekli maaşı tutarını 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz.

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Yılın ikinci yarısında toplu sözleşmeye göre yeni artışlar yapılacak.

Ayrıntılar geliyor...