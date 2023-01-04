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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son defa'yı bazıları yanlış anlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Tüm milletimizden son defa ve daha çok güçlü bir destek istiyoruz. 'Son defa'yı bazıları yanlış anlıyor. Ha ben bu seçimi kastediyorum. Tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Start değil finish'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son defayı bazıları yanlış anlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ''Yaptıklarımızla yetinmeyecek, daha ötesindeki eser ve hizmetleri arayacağız. Geçtiğimiz 20 yılda yaptıklarımızı sadece bir besmele, bir girizgah kabul ediyoruz. Gençlerimize Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüyebilecekleri bir ülke bırakmanın peşindeyiz. Bunun için kendi adımıza, gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu 'son defa' ifademizi birileri yanlış anlıyor. Ben bu seçimle ilgili söylüyorum. Şimdi bu seçime yönelik bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Start değil bu, finish... Bunu bu şekilde başaracağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptıklarımızı bir girizgah kabul ediyoruz
OYNAT 02:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptıklarımızı bir girizgah kabul ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Biz de yaptıklarımızla yetinmeyeceğiz. Yaptıklarımızı bir girizgah kabul ediyoruz. Bu seçime yönelik bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Bu start değil, finish, bu şekilde başaracağız'' dedi.

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