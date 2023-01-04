Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son defa'yı bazıları yanlış anlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ''Yaptıklarımızla yetinmeyecek, daha ötesindeki eser ve hizmetleri arayacağız. Geçtiğimiz 20 yılda yaptıklarımızı sadece bir besmele, bir girizgah kabul ediyoruz. Gençlerimize Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüyebilecekleri bir ülke bırakmanın peşindeyiz. Bunun için kendi adımıza, gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu 'son defa' ifademizi birileri yanlış anlıyor. Ben bu seçimle ilgili söylüyorum. Şimdi bu seçime yönelik bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Start değil bu, finish... Bunu bu şekilde başaracağız" ifadelerini kullandı.

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