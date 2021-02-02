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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 – 2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı'nda konuştu. Erdoğan, ''Bir dönem savaş bilançosu gibi trafik kazaları haberleri dinlerdik. Türkiye, dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri oldu'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'nin hayırlı olmasını diliyorum.

Az önce izlediğimiz videoda ''Kazalarda yaralanan insanlar sadece istatiki veri değil, hepsini tanıyoruz'' diye bir cümle vardı.

Hepimizin aklına trafik kazalarında kaybettiği bir tanıdığının yüzü gelmiştir.

Bir dönem savaş bilançosu gibi trafik kazaları haberleri dinlerdik. En küçük bir hata facia demekti.

18 yıl önce hükümete geldiğimizde açıkladığımız ilk 6 aylık acil eylem planımızda yollar duble yol olacak dediğimde birileri bunu dalga konusu yapmıştı.

Göreve geldiğimizde sadece 6100 km bölünmüş yol vardı.

Ülkemize 22 bin km daha bölünmüş yol kazandırarak bu rakamı 28 bin km'nin üzerine çıkardık.

Otoyollarımızın uzunluğunu da 2 katına çıkardık.

Trafik denetleme ekiplerimiz personel ve araç sayısı bakımından yetersizdi.

Tüm bu alanlarda da yaptığımız yatırımlarla ülkemize çağ atlattık.

Bütün bunlara 'Ne gerek var, böyle devam etsin' diyenler de oldu.

Ama biz trafikle ilgili hiç bir şeyi ertelemedik. Sıfır can kaybı, sıfır yaralanma, sıfır maddi hasar hedefine ulaşana kadar da çalışmaya devam edeceğiz.

Bu her türlü siyasi tartışmanın üzerinde bir meseledir.

Dünyanın her yerinde bu konu toplumların öncelikleri arasındadır.

Yaya öncelikli trafik düzenine geçtik, maket trafik araçları, trafik ekiplerinin görünürlüğünün arttırılması, drift yapanlara, makas atanlara yüksek ceza verilmesi gibi etkinlikler bu plan çerçevesinde gerçekleşti.

Son 2 yılda 8 bin yeni trafik personelini göreve başlattık.

Aldığımız her tedbirin kendine göre sonuçları oldu.

Drone ve helikopter denetimlerimizde son 2 yılda 215 bin kural ihlali tespit edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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