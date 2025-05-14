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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

23:3614/05/2025, الأربعاء
G: 14/05/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray ve camiasını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray ve camiasını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye kupasını kazanan Galatasaray'ı tebrik etti. Erdoğan mesajında, "Galatasaray futbol takımını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşmadan 3-0'lık skorla galibiyetle ayrılan Galatasaray, Türkiye Kupasını kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kupayı kaldıran Galatasaray'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan X hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Gaziantep’te oynanan final maçını kazanarak 2025 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum."




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