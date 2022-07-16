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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a SAMP-T mesajı: Beklentimiz ortak bir sistem geliştirmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, SAMP-T konusunda beklentilerinin “tam açıklık” prensibi çerçevesinde azami işbirliğini içeren ortak bir sistem geliştirmek ve tedarik projesinin başlatılmasını temin etmek olduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Macrona SAMP-T mesajı: Beklentimiz ortak bir sistem geliştirmek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, SAMP-T konusunda beklentilerinin “tam açıklık” prensibi çerçevesinde azami işbirliğini içeren ortak bir sistem geliştirmek ve tedarik projesinin başlatılmasını temin etmek olduğunu ifade etti.

UKRAYNA TAHILI DA GÜNDEME GELDİ

Ukrayna tahılının ihracına ilişkin sürecin İstanbul’da kurulacak ve Türkiye, Rusya, Ukrayna ile Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşacak bir Koordinasyon Merkezi’nden idare edilmesi kararına varıldığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, planı süratle hayata geçirerek küresel gıda güvenliği bağlamında büyük bir rahatlamayı temin edeceklerini belirtti.

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