Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Define ararken kazdığı tünel çöktü: İki çocuk babası hayatını kaybetti

Define ararken kazdığı tünel çöktü: İki çocuk babası hayatını kaybetti

17:494/07/2026, Cumartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Eskişehir'de define ararken göçük altında kalan kişi öldü
Eskişehir'de define ararken göçük altında kalan kişi öldü

Eskişehir’in İnönü ilçesinde define aramak için kazdıkları tünelde göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İnönü ilçesinde define arayan grup, dün akşam saatlerinde bir evin bahçesine girerek izinsiz kazı yaptı. Su kuyusu yakınlarında yaptıkları kazının ardından beline bağlanan iple tünele giren 42 yaşındaki Hakan Ç, göçük altında kaldı.

Olayın ardından bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İş makineleri ve AFAD ekiplerince yaklaşık 18 saatlik çalışmanın​​​​​​​ ardından ceset, 12 metre derinlikte toprağın altından çıkarıldı.

Hakan Ç'nin​​​​​​​ cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Yapılan kaçak kazıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


#define
#Eskişehir
#Göçük
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF: 12. Yargı Paketi'nde af var mı, infaz düzenlemesi olacak mı? İşte beklenen maddeler