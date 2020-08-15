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Gündem Dışişleri Bakanlığından ABye Doğu Akdeniz yanıtı
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye Doğu Akdeniz yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AB'nin Doğu Akdeniz konusunda yaptığı diyalog çağrısına yanıt verildi. Açıklamada, "AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısının ardından yapılan diyalog çağrısına yanıt verildi. Dışişleri'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır."

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