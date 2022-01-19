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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da sağlık çalışanına hastanede silahlı saldırı

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giren silahlı iki şahıs, eczane biriminde çalışan personeli yaralayıp olay yerinden kaçtı. 'Kişisel husumet' nedeniyle yaşandığı belirlenen olay için polis ekipleri soruşturma başlattı.

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Haber Merkezi İHA
Diyarbakırda sağlık çalışanına hastanede silahlı saldırı
Sağlık çalışanının saldırıya uğradığı oda

Hastaneye kar maskesi ve silahla giren iki şahıs, hastanenin eczane bölümünde çalışan G.D. ile daha önce aralarında bulunan husumet sebebiyle yanlarına çağırdı.

HASTANEDE SAĞLIK ÇALIŞANINI VURDULAR

Görüşmeden sonra tartışmanın yaşanmasıyla şahıslardan biri belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek G.D.’yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Dizinden ve ayağından yaralanan G.D., sağlık çalışanları tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Diyarbakır’da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

G.D., polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde saldırganlar ile arasında kişisel husumet yaşadığını belirtiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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