Esenyurt'ta acil serviste bıçaklı saldırgan dehşeti

Olay, 9 Ocak'ta Esenyurt'taki özel bir hastanede meydana geldi. Akşam saatlerinde hastanenin yakınında iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Taraflar hastaneye girmek istedi fakat güvenlik görevlileri izin vermedi. Taraflardan biri olay yerinden ayrıldı fakat gidip akrabalarını toplayarak hastaneye geri döndü.

Hastanede bıçakla tehditler savurdu

Elinde bıçak olan Ali Rıza B. hastaneye girdi ve kavga ettiği kişilerin nerede olduğunu sordu. Hastane çalışanlarının ısrarına rağmen yaralının içeride olmadığına ikna olmayan Ali Rıza B. hem hastaları hem de hastane personellerine bıçakla tehditler savurdu. Hastalardan birine bıçak sallayan saldırgan daha sonra da acilde görevli doktora yumruk attı.

Aldığı darbeyle gözlüğü kırılan doktor, gözünden yaralandı. Hastane çalışanları 'beyaz kodla' polise haber verdi. Saldırgan koridorda bekleyen bir kişinin de boğazına bıçak dayayıp tehditler savurdu. Ali Rıza B. polis gelmeden hastaneden ayrıldı. Polis ekipleri, hastanede inceleme yaparken saldırgan bu sefer de pansuman yaptırmak için geri döndü. Hastane personelinin polise bilgi vermesi üzerine, pansuman yaptırmaya gelen şüpheli gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen Ali Rıza B. tutuklandı.

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"Keşke hiç olmasa ama maalesef sürekli yaşıyoruz"

Hastanenin acil bölümünde görev yapan Ahmet Şen, "Sağlık çalışanları çok fazla şiddet görüyor. Önlemlerin arttırılması durumunda önüne geçilebileceğine inanıyorum. Yaşanan durum çok kötü keşke yaşanmasa. Birisi bıçakla gelip hastanın boğazına saldırmaya çalışıyor doktora vuruyor. Keşke hiç olmasa ama maalesef sürekli yaşıyoruz. Kendi çalıştığım hastanede böyle bir şey yaşanması bana kendimi kötü hissettirdi" dedi.

"O bıçak boğazını kesebilirdi"

Hastane çalışanlarından Suat Karakamışlı, "Eli bıçaklı bir saldırgan geçen gün geldi, acilde doktora zarar vermeye çalıştı. Bu saldırgan dışarından geldiği gibi doktora saldırmaya çalışınca doktor yine görevini yerine getiremedi. Çevreye bayağı zarar verdi. Bizim görevimizi daha iyi yapabilmemiz için üzerimizde baskı olmaması lazım ama herkes bize o kadar zarar veriyor ki görevimizi yapamıyoruz. O bıçak boğazını kesebilirdi. Tekrar söylüyorum şiddete hayır" diye konuştu.

Olay anı hastanenin güvenlik kamerasına ise anbean yansıdı. Görüntülerde saldırganın acilde bıçakla dolaşması ve hastalarla sağlık çalışanlarının üzerine yürümesi dikkat çekti.

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FOTOĞRAF 10 Olay, dün gece saatlerinde Sultangazi'de bulunan özel hastanede yaşandı. İddiaya göre, ısınmak için hastaneye girmek isteyen Oğuzcan Y.'ye güvenlik görevlileri izin vermedi. Bunun üzerine eline aldığı büyük bir taşla hastane kapısından içeri giren Oğuzcan Y., dehşet saçtı. Çalışanları tehdit eden, masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıtan Oğuzcan Y. çıkarken de park halindeki 9 araca hasar verdi. Hastaneden telefon da çaldığı belirtilen Oğuzcan Y., Esentepe Mahallesi'nde yakalandı.<br> Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı Hastaneye taşla girip dehşet saçtı İstanbul Sultangazi'de elinde taşla hastaneye giren bir kişi dehşet saçtı. Çalışanları tehdit eden saldırgan masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıttı. Hızını alamayan saldırgan hastane çıkışında park halindeki dokuz araca da hasar verdi.

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GÜNDEM Hamile hemşireye hasta yakınlarından saldırı