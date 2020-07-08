Dünyanın en büyük eğitim teknolojisi şirketinden MEF Üniversitesi'ne ödül

1997 yılında ABD’de kurulan, dünyanın birçok ülkesinde yükseköğretim ve K12’ye hizmet veren e-öğrenim ve uzaktan eğitim teknolojileri ve çözümleri şirketi Blackboard 15 yıldır verdiği Catalyst Ödülleri’nde bu yıl “Öğrenme ve Öğretme”, “Değişimde Öncülük”, “Toplumsal Katılım”, “Herkes için Kapsayıcı Eğitim”, “Öğrenci Deneyimini Optimize Etmek”, “Eğitim ve Mesleki Gelişim”, “Öğrenci Başarısı” olmak üzere 7 kategoride ödül alan üniversiteleri açıkladı. Dünyanın farklı coğrafyalarından üniversitelere verilen ödüllerde, “Öğretme ve Öğrenme” kategorisinde, MEF Üniversitesi de dahil olmak üzere dünya çapında on üniversiteye ödül verildi. BlackBoard yetkilileri, bu ödülün, MEF Üniversitesi’ne eğitim deneyimini olumlu yönde etkilemek adına, teknoloji kullanımı, esnek, uzaktan ve çevrimiçi, aktif eğitimi benimseme ve uygulamadaki başarısı nedeniyle verildiğini iletti. 15 yıldır verilen Catalyst ödüllerinde bu yıl Türkiye’den sadece MEF Üniversitesi ödül aldı.

Blackboard Global İlişkiler Başkanı, Lee Blakemore, “Bu yılki Blackboard Catalyst Ödülünü kazananların, tüm öğrencilerine olağanüstü çevrimiçi eğitim deneyimi sunma konusundaki çabaları için takdir etmekten mutluluk duyuyoruz. Teknolojiyi yenilikçi yöntemlerle kullanma konusundaki en iyi uygulamaları paylaşma tutkusu, öğrencilerin dünya genelinde öğrenmelerini hızlandırmaya yardımcı oluyor" dedi.

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin.



MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, “MEF Üniversitesi, algısı farklı çalışan yeni kuşağın öğrenme süreçlerine uygun yenilikçi eğitim öğretim ve aktif öğrenme modeli olan Flipped Learning (ters yüz öğrenme) ile 2014 yılında kurulan üniversitedir. Üniversitemiz, 6 yıllık deneyimlerini 3 uluslararası kitap olarak yayımlamıştır. 3. kitap The New University Model (Yeni Üniversite Modeli) adıyla 2019’da Amerika’da yayımlandı. MEF Üniversitesi’nde Flipped, Adaptif, Dijital ve Aktif Öğrenme yöntemleriyle öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimleri sağlanır. Öğrenciler, 21. Yüzyıl yetkinliklerine hazır olarak yükseköğretimden mezun olurlar. Öğrencilerimizin yükseköğretim süreçlerinde yenilikçi bir yol izlenmekte, teknolojik altyapıya önemli yatırımlar yapılmaktadır. Yapay zeka destekli ve adaptif öğrenme uyumlu dijital kaynaklar ile öğrencinin öğrenme hızına göre şekillenen alt yapının ülkemizde kurumsal olarak kullanıldığı tek Üniversite MEF’tir. Pandemi sürecinde MEF’in 6 yıldır yaptığı yatırım ve elde ettiği deneyim herkes tarafından görülmüştür. Dünyada 100 milyonunun üzerinde kullanıcısı bulunan, en eski ve en büyük eğitim teknoloji şirketi Blackboard tarafından özellikle bu yıl eğitim ve öğretim alanında bu ödüle layık görülmek bizi çok mutlu etti” dedi.

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BlackBoard Hakkında: Blackboard, dünyanın her bölgesinde yaklaşık 100 milyonun üzerinde kullanıcıya hizmet veren, dünyanın en büyük eğitim teknolojisi ve hizmetleri şirketidir. Blackboard yıllardır dünyanın dört bir yanındaki üniversitelere, K12 eğitim kurumlarına, şirketlere ve kamu kuruluşlarına inovatif eğitim metotları getiren, güvenli bilgi alışverişi ortamı yaratan ve öğrenci – akademisyen / öğretmen ekosisteminin daha etkin işlemesini sağlayan çözümler sunmaktadır. 15 yıldır verilen Catalyst Ödüllerinde kazananlar, Blackboard uzmanlarından oluşan çapraz fonksiyonel bir ekip tarafından seçiliyor